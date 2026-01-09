Lo que debe saber sobre los pasajes gratis en Transmilenio: quién los recibe, cuántos dan y cómo reclamarlos

A partir de 2026, Bogotá implementará un cambio de fondo en la forma como se entregan los subsidios al transporte público.

El tradicional esquema de descuentos en la tarifa de Transmilenio y SITP será reemplazado por un modelo de pasajes gratuitos, dirigido exclusivamente a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Este nuevo esquema comenzará a operar desde febrero de 2026 y estará articulado entre la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría de Movilidad y TransMilenio S.A.

¿Quiénes recibirán pasajes gratis en Transmilenio?

El beneficio está dirigido a personas identificadas como pobres o vulnerables, de acuerdo con la clasificación del Sisbén IV, así como a otros grupos priorizados por su condición social. Entre los beneficiarios se encuentran:

Personas en pobreza extrema y pobreza moderada

Adultos mayores de 62 años

Personas con discapacidad

A partir de febrero de 2026, el programa se ampliará para incluir a personas en condiciones de exclusión extrema, como quienes viven en pagadiarios, adultos mayores con dependencia funcional atendidos en Centros de Cuidado Transitorio, y habitantes de calle vinculados a procesos de resocialización a través del servicio de Hospedaje Social.

¿Cuántos pasajes gratis entregará el Distrito?

El número de pasajes no será el mismo para todos. La cantidad dependerá del grupo poblacional y de la clasificación socioeconómica de cada persona.

Personas con discapacidad: entre 1 y 12 pasajes

Personas mayores: entre 1 y 8 pasajes

Personas en pobreza extrema o moderada: entre 5 y 7 pasajes

Habitantes de calle vinculados a Hospedaje Social: hasta 22 pasajes mensuales

La asignación será individual, lo que significa que no todos los miembros de una familia recibirán automáticamente el beneficio.

¿Cómo se entregarán los pasajes gratuitos?

Los pasajes se cargarán únicamente en tarjetas TuLlave personalizadas. No se entregará dinero en efectivo ni recargas en tarjetas no registradas.

Cada mes, los beneficiarios deberán acercarse a taquillas de Transmilenio o a puntos de recarga automática para solicitar la activación de los pasajes correspondientes.

En caso de no usar todos los pasajes durante el mes, en el siguiente periodo solo se recargarán los necesarios para completar el cupo asignado.

Quienes aún no tengan tarjeta personalizada deberán realizar primero ese trámite para poder acceder al subsidio.

¿Desde cuándo empieza a funcionar el beneficio?

El esquema de pasajes gratuitos comenzará a operar desde febrero de 2026, y su aplicación será mensual. El beneficio no es retroactivo ni acumulable por meses no reclamados.

¿Qué pasa si hay problemas con la recarga o la tarjeta?

Las personas que tengan inconvenientes con la activación de los pasajes, errores en la recarga o dudas sobre su condición como beneficiarios podrán acudir a:

La Secretaría Distrital de Integración Social

Las subdirecciones locales

Los canales oficiales de atención de Transmilenio