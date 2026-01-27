CANAL RCN
Colombia

¿Cómo viajará Petro a EE. UU.? Este es el permiso especial que le permitirá entrar a la Casa Blanca

El permiso se otorgó para garantizar el encuentro del 3 de febrero en Washington.

Foto: AFP
Foto: AFP

Valentina Bernal

enero 27 de 2026
08:55 a. m.
A pocos días del esperado encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump, siguen saliendo a la luz detalles clave de una reunión que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre Colombia y Estados Unidos.

Una de las mayores incógnitas alrededor de la cita diplomática estaba relacionada con la entrada de la delegación colombiana a territorio estadounidense, ya que ni el presidente Petro ni la canciller Rosa Villavicencio cuentan actualmente con la visa necesaria para ingresar de manera regular a Estados Unidos.

¿Cómo hará Petro para viajar a Estados Unidos sin visa?

Esa duda quedó despejada luego de que se confirmara que el Gobierno estadounidense otorgó un permiso especial por cinco días, con el objetivo de evitar contratiempos en la llegada de los funcionarios colombianos y garantizar la realización del encuentro.

De acuerdo con la información conocida, esta autorización excepcional comenzará a regir desde el domingo 1 de febrero y permitirá que el presidente Gustavo Petro viaje a Washington para reunirse con Donald Trump el próximo 3 de febrero a las 11:00 de la mañana, en la Casa Blanca.

Además del permiso de ingreso, se confirmó que el mandatario contará con protección del Servicio Secreto y con todas las garantías necesarias durante su permanencia.

¿Quién más viajará con Petro para reunirse con Trump?

La confirmación de la autorización se dio tras una llamada entre el senador Marco Rubio y la canciller Rosa Villavicencio, en la que se ratificó que el presidente y la jefa de la diplomacia colombiana tendrían el aval para ingresar al país norteamericano, pese a no contar con visa vigente.

En contraste, el ministro del Interior, Armando Benedetti, continúa en un proceso de solicitud de visa que, hasta el momento, no ha sido aprobado, por lo que por ahora no hará parte de la comitiva oficial que acompañará al presidente en este viaje.

