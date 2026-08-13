Ellos serían los presuntos asesinos de un guardia del Inpec de la cárcel de Itagüí

En las últimas horas se conocieron las primeras fotografías de los dos presuntos responsables del asesinato del guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Wilber Martínez, perpetrado la mañana de este jueves 13 de agosto cundo llegaba a la cárcel La Paz, de Itagüí, Antioquia.

El funcionario fue atacado por dos sujetos que le dispararon en múltiples oportunidades, a escasos metros del centro carcelario.

Los agresores intentaron huir en un vehículo tipo taxi, pero las autoridades lograron localizarlos rápidamente gracias al sistema de cámaras de seguridad de la zona.

¿Quiénes son los asesinos del dragoneante Wilber Martínez?

En las imágenes se observa a los dos detenidos tras su captura a la altura del CAI Guayabal. Uno de ellos, de piel morena y contextura delgada, viste una camiseta negra y un pantalón azul oscuro.

El otro sospechoso es un joven de piel trigueña, contextura media, cabello rizado con barba, quien lleva un suéter de color blanco y un pantalón jeans.

Ambos sospechosos fueron detenidos y el arma con la que presuntamente cometieron el crimen fue incautada, al igual que el vehículo utilizado para la huida.

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Los móviles detrás del crimen del dragoneante en cárcel de Itagüí

Este asesinato se suma a una ola de violencia contra funcionarios del Inpec que se ha intensificado en las últimas semanas. Tan solo una semana antes, se registraron cuatro ataques contra guardias penitenciarios en diferentes regiones del país.

La crudeza de esta situación se habría desatado tras el traslado de 117 presos de alta peligrosidad desde La Paz a otros centros penitenciarios, ordenado mediante la Resolución 6049 del 6 de agosto de 2026. La medida se tomó "debido a fallas críticas de infraestructura" en los pabellones 1 y 2, donde se construyeron apartamentos tipo suite sin autorización de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

Funcionarios del Inpec habían advertido sobre posibles represalias por cumplir con estos traslados.

Entre los ataques previos se encuentran el del funcionario Efraín Quesada el 6 de agosto en Girón, otro guardia baleado en el sur de Bogotá el 7 de agosto, y un tercer funcionario atacado en Ibagué el 8 de agosto junto a su hermano.

Las investigaciones continúan para establecer los móviles del crimen y determinar si existe conexión con los traslados carcelarios recientes.