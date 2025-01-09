¿Cómo llegan los trenes del Metro de Bogotá desde China y qué ocurre cuando pisan suelo colombiano?

El proceso para traer a Bogotá los trenes de la Línea 1 del Metro es mucho más complejo de lo que a simple vista podría parecer.

¿Cómo llegan los trenes del Metro de Bogotá desde China?

Desde China, lugar donde se fabrican, los vagones son enviados desacoplados, es decir, cada uno viaja de manera independiente dentro de un buque que recorre miles de kilómetros hasta llegar a territorio colombiano.

Cuando el cargamento arriba al puerto, comienza un procedimiento que requiere precisión casi que milimétrica.

El descargue de los vagones desde el buque hasta la cama baja, plataforma especializada para su traslado terrestre, toma alrededor de ocho horas.

En este tiempo se realizan varias fases: la preparación previa con inspección técnica, el izaje mediante grúas de gran capacidad, el posicionamiento exacto de cada vagón y, finalmente, su aseguramiento para que el transporte se haga de manera segura.

¿Qué ocurre cuando los trenes del Metro de Bogotá pisan suelo colombiano?

El destino final de los trenes es Bogotá. Allí, los vagones que llegaron separados se acoplan para conformar los trenes completos de seis coches cada uno. En total, serán 30 trenes los que prestarán servicio en la primera línea del Metro de la capital.

Finalmente, ya una vez instalados en el patio taller, cada tren entra en un proceso de revisión y alistamiento que incluye pruebas estáticas y dinámicas.

Estas pruebas se realizan en un tramo de 1.000 metros de vía férrea, donde se verifica el funcionamiento de los sistemas mecánicos, eléctricos y de seguridad antes de que las unidades puedan operar con pasajeros.