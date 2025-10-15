Policía reveló cómo operan las bandas del paseo millonario y dio claves para evitar caer en la trampa

La Policía Metropolitana lanzó una nueva alerta sobre el paseo millonario, una práctica delictiva que sigue afectando a ciudadanos en distintos sectores de la capital.

RELACIONADO Banda sinfónica de Cundinamarca fue víctima de un millonario robo tras una presentación en La Vega

La advertencia se conoció luego de la captura de una banda dedicada a cometer este tipo de robos, en los que las víctimas son engañadas, intoxicadas y despojadas de sus pertenencias.

El llamado de las autoridades busca prevenir que más personas caigan en manos de estos delincuentes, que en muchos casos utilizan taxis o vehículos particulares para ejecutar los ataques, principalmente en horas de la noche o de madrugada.

Policía reveló cómo operan las bandas del paseo millonario

Según la investigación de la Policía, el modus operandi de estas bandas comienza cuando una persona aborda un taxi en la calle o acepta un servicio informal.

En el trayecto, los ocupantes del vehículo la intimidan o la someten con sustancias tóxicas, lo que les permite robar sus pertenencias, retirar dinero de sus cuentas y, finalmente, abandonarla en zonas apartadas de Bogotá.

En algunos casos, las víctimas pierden el conocimiento y despiertan horas después sin recordar con claridad lo ocurrido, mientras los delincuentes aprovechan el tiempo para realizar transacciones bancarias o hacer compras con las tarjetas sustraídas.

Claves para evitar caer en el paseo millonario

Ante este panorama, la Policía Metropolitana de Bogotá compartió una lista de recomendaciones clave para reducir el riesgo de ser víctima de este delito:

Use aplicaciones de transporte autorizadas: preferiblemente solicite el servicio por medio de plataformas reguladas, donde queden registrados los datos del conductor y del vehículo.

preferiblemente solicite el servicio por medio de plataformas reguladas, donde queden registrados los datos del conductor y del vehículo. Tome fotografías del carro y comparta su ubicación: capture la placa del vehículo, compártala con alguien de confianza y avísele a dónde se dirige y qué ruta seguirá.

capture la placa del vehículo, compártala con alguien de confianza y avísele a dónde se dirige y qué ruta seguirá. Observe la ruta: manténgase atento al trayecto. Si nota que el conductor se desvía o toma caminos desconocidos, pídale detenerse en un lugar público y busque ayuda.

manténgase atento al trayecto. Si nota que el conductor se desvía o toma caminos desconocidos, pídale detenerse en un lugar público y busque ayuda. Evite hablar de dinero o negocios: no comente sobre su situación económica ni sobre logros personales frente a desconocidos.

no comente sobre su situación económica ni sobre logros personales frente a desconocidos. Modere el consumo de alcohol: si ha bebido, evite abordar un taxi solo o quedarse dormido durante el recorrido.

Las autoridades insisten en que la mayoría de los casos ocurren cuando las víctimas se encuentran bajo efectos del alcohol o distraídas, y que los delincuentes suelen aprovechar justamente esos momentos de vulnerabilidad.