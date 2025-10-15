VIDEO | Con papas explosivas encapuchados incendiaron varias oficinas en la Universidad del Atlántico

En la Universidad del Atlántico, un grupo de encapuchados incendió varias oficinas, destruyó propaganda electoral y lanzó papas explosivas dentro del campus.

Los hechos ocurrieron en la sede Norte de la universidad, donde, según los reportes, encapuchados ingresaron y prendieron fuego a las oficinas de la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social, destruyendo equipos, documentos y mobiliario administrativo.

Simultáneamente, los vándalos quemaron pendones y afiches con los nombres e imágenes de los candidatos a la rectoría.

Incendian oficinas y pendones en la Universidad del Atlántico

Según las autoridades, los hechos ocurrieron mientras el ambiente dentro del claustro estaba cargado de tensión, tras la suspensión de la elección programada para el pasado 10 de octubre.

Ese día, el Consejo Superior de la universidad debía elegir al nuevo rector entre cinco candidatos:

Danilo Hernández

Álvaro González

Leyton Barrios

Wilson Quimbayo

Alcides Padilla

Pero una lluvia de recusaciones presentadas contra varios integrantes del consejo impidió que la votación se realizara.

Desde entonces, el proceso se encuentra detenido, y el ambiente político dentro de la universidad se ha visto deteriorado.

Gobernador del Atlántico se refirió a los disturbios en la universidad

Ante los disturbios, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, hizo un llamado a la calma y al diálogo, reconociendo las dificultades que enfrenta la institución.

Hay unas dificultades, estamos ya dialogando con todos los estamentos de la universidad. Estamos en una etapa un poco compleja porque necesitamos elegir el nuevo rector, porque el rector vigente se le acabó el periodo.

El incendio y las explosiones fueron registradas por estudiantes que se encontraban en el campus, y los videos difundidos en redes sociales muestran columnas de humo saliendo desde las instalaciones y a los encapuchados huyendo del lugar tras los hechos.

Las autoridades avanzan en la investigación para identificar a los responsables de los actos vandálicos, mientras la comunidad universitaria pide garantías de seguridad y exige que el proceso de elección del nuevo rector se realice con transparencia.