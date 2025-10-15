Banda sinfónica de Cundinamarca fue víctima de un millonario robo tras una presentación en La Vega

Tras presentarse en el concurso nacional de bandas juveniles en el municipio de La Vega, los músicos de la Banda Sinfónica de Cundinamarca fueron víctimas de un robo millonario dentro del hotel en el que se hospedaban.

El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando los integrantes ya habían finalizado su participación y descansaban luego de un día de actividades artísticas.

Cabe mencionar que, el grupo viajó a La Vega para representar al departamento en una competencia que reúne a las mejores bandas juveniles del país.

Banda sinfónica de Cundinamarca fue víctima de un millonario robo

De acuerdo con los reportes entregados por los propios integrantes, los delincuentes ingresaron al hotel mientras todos dormían. Aprovecharon una zona poco vigilada para entrar sin ser detectados y sustrajeron varios elementos de valor.

Los músicos se percataron del robo al amanecer, cuando notaron la ausencia de los instrumentos y de otros objetos personales.

El hurto fue avaluado en más de 40 millones de pesos.

¿Qué le robaron a la banda sinfónica de Cundinamarca?

Entre los elementos robados se encuentran un trombón, una flauta traversa, celulares, tablets, iPads, pedales y dinero en efectivo.

“Entre las cosas que nos hurtaron, se robaron celulares, tablets, dinero en efectivo y dos instrumentos, un trombón y una flauta traversa”, señalaron las víctimas al denunciar el hecho ante las autoridades locales.

Tras presentar la denuncia, los músicos alertaron a la comunidad sobre la posible comercialización de los instrumentos robados, que tienen características particulares y difícilmente pasan desapercibidos en el mercado de segunda mano.

Además, informaron que algunos de los equipos electrónicos sustraídos, como los iPads y celulares, registran ubicación en la localidad de Kennedy, en Bogotá, lo que podría ayudar a las autoridades a seguir el rastro de los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado sobre capturas ni recuperación de los objetos hurtados.