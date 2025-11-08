¿Cómo puede asistir a despedir a Miguel Uribe en el Capitolio?: abrieron acceso al público

Luego del fallecimiento del senador Miguel Uribe, el Congreso de la República dispuso una capilla ardiente en el Salón Elíptico para que ciudadanos, familiares, amigos y colegas puedan rendirle homenaje y expresar sus condolencias.

Este espacio estará abierto al público durante un periodo determinado, bajo estrictas medidas de seguridad y protocolos para garantizar el orden y la solemnidad del acto.

¿Cómo puede asistir a despedir a Miguel Uribe en el Capitolio?

Para quienes desean acercarse a despedir a Miguel Uribe en el Congreso, es fundamental conocer todos los detalles logísticos y normativos para facilitar la visita y respetar las disposiciones oficiales.

Horarios

El Salón Elíptico abrirá sus puertas al público desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, permitiendo que los asistentes puedan pasar y realizar un acto de despedida respetuoso y ordenado durante ese intervalo.

Requisitos de ingreso

Es obligatorio presentar documento de identidad original y vigente para poder ingresar al recinto. Esta medida busca controlar el acceso y garantizar que la visita se realice en condiciones de seguridad adecuadas.

Prohibiciones y medidas de seguridad

Con el fin de mantener un ambiente de respeto y evitar inconvenientes, no se permitirá la entrada con armas, sombrillas, aerosoles, alimentos, animales, botellas, pancartas ni dispositivos electrónicos no autorizados.

Solo se permitirá portar lo estrictamente necesario para la visita personal.

Apoyo y orientación

Durante el tiempo que permanezca abierta la capilla ardiente, un equipo conformado por diferentes entidades, entre ellas la Policía Nacional y funcionarios del Congreso, estará encargado de asistir a los visitantes, orientarlos y velar por el cumplimiento de las normas.

Finalmente, se recomienda a todos los interesados planificar su visita, llegar con tiempo y acatar las indicaciones de los organizadores para evitar aglomeraciones y preservar la dignidad de la despedida.