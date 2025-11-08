CANAL RCN
VIDEO | Así fue la llegada del cuerpo de Miguel Uribe al Salón Elíptico del Congreso

Con un acto solemne, fue recibido el cuerpo del senador Miguel Uribe en la sede legislativa, donde familiares, congresistas y allegados le rindieron homenaje.

agosto 11 de 2025
09:16 p. m.
En una ceremonia marcada por el silencio y el respeto, el ataúd con los restos del senador Miguel Uribe fue trasladado hasta el Salón Elíptico del Congreso de la República.

¿Quién es la esposa de Miguel Uribe y a qué se dedica?
La entrada estuvo acompañada por autoridades y miembros del Legislativo, quienes aguardaban para participar en el homenaje póstumo.

Noticia en desarrollo...

