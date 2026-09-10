Abecé de los 11 decretos para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto

El gobierno anunció la creación del Fondo Milagro, una herramienta especial diseñada para canalizar y administrar recursos destinados a enfrentar la emergencia generada por el reciente terremoto que afectó al país.

La nueva estructura incluye 17 medidas administrativas orientadas a proporcionar liquidez financiera a los territorios afectados y garantizar la prestación de servicios públicos donde la infraestructura o la operación hayan resultado dañadas como consecuencia del sismo. Entre las disposiciones más destacadas se encuentra el mecanismo de obras por impuestos, que según las autoridades “nos permitirá movilizar recursos y especialmente la capacidad de ejecución del sector privado”.

Los puntos clave de la estrategia

En materia educativa, se implementaron medidas específicas para garantizar la continuidad académica. Las autoridades podrán autorizar temporalmente el desarrollo de actividades académicas en espacios diferentes a las sedes oficiales mientras se recupera la infraestructura respectiva. Adicionalmente, se adoptaron medidas financieras para asegurar que las sedes educativas cuenten con los recursos esenciales necesarios para continuar funcionando, y se flexibilizó temporalmente el calendario académico de los establecimientos afectados.

El paquete de medidas incluye también disposiciones administrativas innovadoras, como la habilitación de inversiones de alcaldías y gobernaciones para financiar proyectos fuera de su zona geográfica, y la apertura por única vez de un plazo extraordinario para acceder a recursos del Fondo Nacional de Pensiones.

El apoyo de la Cruz Roja

La respuesta solidaria de la ciudadanía ha sido fundamental en esta crisis. La Cruz Roja Colombiana se enfocó en ayudar a los miles de damnificados por el terremoto, y la unión de millones de colombianos resultó valiosa para lograr cifras significativas de recaudación. En total, se recolectaron 3.600 toneladas de ayudas humanitarias, cerca de 22 mil millones de pesos y se beneficiaron 25 mil personas afectadas por la tragedia.

Las autoridades destacaron que ahora viene lo más importante: ejecutar, enfatizando la necesidad de movilizar recursos y llevar capacidad de decisión a los territorios para superar los obstáculos que enfrenta la población damnificada.