Reforma tributaria en Bogotá aumentaría el ICA hasta 50% y encarecería créditos y productos

La propuesta de reforma tributaria de la Alcaldía de Bogotá que busca recaudar $1.4 billones está generando fuertes críticas desde los sectores financiero y comercial, que advierten sobre consecuencias económicas que impactarían directamente el bolsillo de los bogotanos a través del encarecimiento de créditos, productos y servicios.

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, expresó su preocupación por el aumento del ICA (Impuesto de Industria y Comercio) al sector financiero, que pasaría del 14 al 21, representando un incremento del 50%.

Esto va a tener un impacto brutal para la ciudad, un impacto desde el punto de vista de emprendimiento (…) el ICA es un impuesto antiemprendimiento” que se cobra sobre los ingresos y no sobre las utilidades, afectando incluso a empresas que están perdiendo dinero.

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Reforma tributaria encarecería de créditos y productos en Bogotá

Santos advirtió sobre dos efectos inmediatos, el desestímulo al emprendimiento tecnológico y el potencial encarecimiento del crédito.

No sería para nada descabellado que haya una transferencia de precios y que por esta mala decisión del gobierno los colombianos tengan créditos, no, los bogotanos tengan créditos más costosos.

Al mismo tiempo, alertó que las empresas no necesariamente tendrían que abandonar físicamente Bogotá para evadir el impuesto. "Lo que estamos viendo es que no hay que sacar la compañía completamente", explicó, indicando que podrían operar sus motores de crédito desde municipios aledaños, donde se tomarían las decisiones de desembolso, dejando a Bogotá “sin el pan y sin el queso".

El impacto en el comercio por el aumento del ICA en Bogotá

Por su parte, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, manifestó preocupación por el impacto en el comercio, especialmente en el aumento del ICA para bebidas alcohólicas y tabaco, que subiría del 13,8 al 19 por mil.

Los márgenes de estos productos son realmente reducidos. Muchos tienen precios sugeridos y afecta directamente la utilidad de tenderos.

El director de Fenalco también señaló el incremento del ICA para vehículos, que llegaría hasta el 11 x 1.000 en vehículos convencionales.

Esto lo que va a hacer es que, seguramente, muchas de estas ventas se van a hacer fuera de la ciudad (…) mientras más alto sea el tributo, no significa que más sea el recaudo.

Orrego señaló que la reforma tributaria tocaría el tejido empresarial y que los comerciantes están preocupados evaluando la afectación. "Cuando los números no dan, pues simplemente no dan. Estamos hablando de tocar una parte de la utilidad del negocio, y muchas veces es una utilidad donde no la hay.

La Alcaldía, por su parte, ha justificado la necesidad de estos recursos para inversiones en luminaria y seguridad para la ciudad, argumentando que el sector financiero tiene una tributación efectiva de ICA del 6.6%, inferior al 9.9% de otras actividades económicas.

Sin embargo, los gremios cuestionan esta comparación, señalando que el sector financiero aporta el mayor porcentaje del recaudo total del ICA en Bogotá.