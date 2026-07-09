CANAL RCN
Colombia Video

Centros de estética que habrían alterado las historias clínicas de pacientes fueron allanados en Bogotá

Al menos dos de ellos seguían funcionando, pese a tener medidas cautelares y una orden de suspensión de actividades vigente.

Noticias RCN

julio 09 de 2026
08:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En coordinación con la Superintendencia Nacional de Salud, el Invima y la Secretaría Distrital de Salud, el CTI de la Fiscalía realizó allanamientos a diez inmuebles en los que se estarían realizando cirugías estéticas en Bogotá, entre ellos dos clínicas y varios apartamentos.

En medio de las diligencias de registro, recolectaron material probatorio para someterlo a “análisis y peritajes correspondientes por parte de las autoridades y laboratorios competentes, con el fin de establecer su composición, condiciones de almacenamiento y posible riesgo para la salud pública”.

Ingresos a UCI por complicaciones durante procedimientos estéticos aumentaron 123% en Bogotá
RELACIONADO

Ingresos a UCI por complicaciones durante procedimientos estéticos aumentaron 123% en Bogotá

¿Historias médicas de pacientes con complicaciones fueron adulteradas?

Los resultados del operativo son alarmantes, como el uso de medicamentos vencidos o adulterados, el funcionamiento de equipos médicos sin licencia Invima y presuntas alteraciones a la historia clínica de pacientes que denunciaron malformaciones en su cuerpo, tras someterse a procedimientos estéticos en sus instalaciones.

Durante las diligencias, cuatro establecimientos fueron sellados y se determinó que dos de ellos seguían en funcionamiento, pese a tener medidas cautelares y una orden de suspensión de actividades vigente. Además, encontraron a dos mujeres, una de ellas sometiéndose a una lipólisis láser.

Según las autoridades, no hubo capturas, pero, “de manera complementaria, se adelantó una inspección a una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) que estaría relacionada con la atención de pacientes que previamente habrían sido intervenidos en algunos de los establecimientos objeto de registro y allanamiento”.

Gobierno presentará el proyecto de Ley “Yulixa” para reglamentar la cirugía estética
RELACIONADO

Gobierno presentará el proyecto de Ley “Yulixa” para reglamentar la cirugía estética

Cinco mujeres fueron enviadas a prisión en Medellín por realizar procedimientos estéticos sin los permisos ni condiciones requeridas:

Días antes, en Medellín, cinco mujeres fueron condenadas a penas entre los 83 y los 88 meses en prisión por realizar procedimientos de lipólisis láser sin los permisos ni condiciones requeridas por Ley.

De acuerdo con las autoridades, entre 2023 y 2024 lograron atraer a 55 mujeres con precios cómodos, pero, en medio del procedimiento, al menos 40 habrían contraído una bacteria no tuberculosa que “les causó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Interpol

Activan circular roja contra alias Papá Pitufo: ¿En dónde está el ‘zar del contrabando’?

Vía al Llano

Cierre en la vía al Llano: accidente entre camión y motocicleta dejó dos personas sin vida

La Guajira

¿Qué medidas se han tomado para capturar a ‘Nain’, cabecilla que apareció en una caravana?

Otras Noticias

Seleccion de Inglaterra

Se tomó decisión de ÚLTIMA HORA antes del partido entre Noruega vs. Inglaterra, por el Mundial 2026: ¿cuál es?

La FIFA informó la determinación en la tarde de este jueves 9 de julio.

Donald Trump

Aeropuerto recibió el nombre de Trump: es la primera vez que ocurre con un presidente en funciones

El nombre, firma e imagen del republicano ha sido incluido en otros espacios y documentos estadounidenses.

Mundial de fútbol

Famosa vidente que ha acumulado aciertos sorprendió con impactante predicción para el Mundial 2026

Finanzas personales

Superfinanciera pone freno a los bancos: Los límites a los cobros por créditos

EPS

Diferentes sectores reaccionaron a los estados financieros de la Nueva EPS