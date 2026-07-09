Centros de estética que habrían alterado las historias clínicas de pacientes fueron allanados en Bogotá

En coordinación con la Superintendencia Nacional de Salud, el Invima y la Secretaría Distrital de Salud, el CTI de la Fiscalía realizó allanamientos a diez inmuebles en los que se estarían realizando cirugías estéticas en Bogotá, entre ellos dos clínicas y varios apartamentos.

En medio de las diligencias de registro, recolectaron material probatorio para someterlo a “análisis y peritajes correspondientes por parte de las autoridades y laboratorios competentes, con el fin de establecer su composición, condiciones de almacenamiento y posible riesgo para la salud pública”.

¿Historias médicas de pacientes con complicaciones fueron adulteradas?

Los resultados del operativo son alarmantes, como el uso de medicamentos vencidos o adulterados, el funcionamiento de equipos médicos sin licencia Invima y presuntas alteraciones a la historia clínica de pacientes que denunciaron malformaciones en su cuerpo, tras someterse a procedimientos estéticos en sus instalaciones.

Durante las diligencias, cuatro establecimientos fueron sellados y se determinó que dos de ellos seguían en funcionamiento, pese a tener medidas cautelares y una orden de suspensión de actividades vigente. Además, encontraron a dos mujeres, una de ellas sometiéndose a una lipólisis láser.

Según las autoridades, no hubo capturas, pero, “de manera complementaria, se adelantó una inspección a una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) que estaría relacionada con la atención de pacientes que previamente habrían sido intervenidos en algunos de los establecimientos objeto de registro y allanamiento”.

Cinco mujeres fueron enviadas a prisión en Medellín por realizar procedimientos estéticos sin los permisos ni condiciones requeridas:

Días antes, en Medellín, cinco mujeres fueron condenadas a penas entre los 83 y los 88 meses en prisión por realizar procedimientos de lipólisis láser sin los permisos ni condiciones requeridas por Ley.

De acuerdo con las autoridades, entre 2023 y 2024 lograron atraer a 55 mujeres con precios cómodos, pero, en medio del procedimiento, al menos 40 habrían contraído una bacteria no tuberculosa que “les causó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes”.