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Procuraduría abre nueva investigación por presuntas irregularidades en la UNGRD

Se investigan presuntas irregularidades en un contrato para atender el fenómeno de La Niña.

Caso UNGRD.
Caso UNGRD. Foto: UNGRD.

Noticias RCN

julio 15 de 2026
07:05 a. m.
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La Procuraduría abrió una nueva investigación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los hechos corresponden a un contrato de 5.000 millones de pesos para atender el fenómeno de La Niña en 2022.

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Esta investigación disciplinaria también es contra Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres. Además, está involucrado Víctor Andrés Meza Galván, exordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).

¿Otro escándalo en la UNGRD?

De acuerdo con el Ministerio Público, presuntamente hubo irregularidades en el contrato con el que se pretendía garantizar la atención oportuna de la emergencia. En ese orden de ideas, se sospecha que hubo deficiencias en la planeación del bilateral.

La Procuraduría considera que debe haber claridad en cuanto al análisis de precios y estudio de mercado. Se presume que fueron suficientes, razonados y verificables.

Asimismo, está bajo la lupa la legalidad de la selección del contratista y el cumplimiento de sus condiciones de idoneidad. Entonces, se determinará si la ejecución del contrato contó con las garantías.

López y Pinilla estuvieron detrás del desfalco en la UNGRD relacionada con el contrato de los carrotanques que iban a suministrarle agua a las zonas alejadas en La Guajira.

El caso UNGRD de los carrotanques

Con base en las pesquisas, López habría favorecido a un contratista específico en 2023 para que se quedara con el contrato de 48.600 millones de pesos. Estaba contemplada la adquisición de 40 carrotanques.

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Para ello, se cree que recibió un soborno de 724 millones de pesos y el entramado supuestamente permitió que terceros se apoderaran de 13.340 millones de pesos. Por si fuera poco, también está acusado por supuestamente beneficiar a una corporación mixta indígena para comprar otros carrotanques.

El escándalo de la UNGRD ha salpicado a altos exfuncionarios y congresistas. Muestra de ello, por ejemplo, es que Luis Fernando Velasco (exministro de Interior), Ricardo Bonilla (exministro de Hacienda), Iván Name y Andrés Calle están tras las rejas.

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