Pasaporte en Colombia: ¿Están habilitadas las citas en la página de la Cancillería?

Las largas filas no cesan en el país para hacer el trámite del pasaporte. Muchas personas denuncian que falsos tramitadores cobran comisiones de $60.000 y $80.000 para conseguir una cita y en la mayoría de los casos son estafados.

Luego de que se anunciara la finalización del contrato de la empresa encargada de imprimir los pasaportes en Colombia, aumentaron de manera exorbitante las solicitudes del documento de viaje, una situación que ha colapsado el sistema de solicitud de citas en la página web y ha generado aglomeraciones y largas filas en Cancillería.

Sin embargo, hay unas horas y días clave para poder completar el trámite de la cita a través de la página de la Cancillería.

En contexto: Ciudadanos denuncian que falsos tramitadores están agendando citas para la expedición de pasaportes

Hora clave para solicitar cita de pasaporte en la página de la Cancillería

Quienes buscan una cita para sacar el pasaporte deben ingresar a la página web de la Cancillería https://www.cancilleria.gov.co/, e intentar hacer el trámite a las 5:00 de la tarde.

Pero son miles los usuarios que cada día navegan por el portal, por esto debe ser ágil en los pasos en línea para alcanzar un turno.

Son numerosas las quejas de ciudadanos que señalan que han buscado por días agendarse y no lo han logrado.

Vea también: Ciudadanos se quejan por largas filas y dificultades en agendamiento de citas para expedición del pasaporte

¿Qué días se habilitan las citas de pasaporte?

Las citas para solicitud de pasaporte de los lunes se habilitan los domingos.

Es importante tener claro que este documento de viaje se solicita de manera gratuita y sin intermediarios.

Si el solicitante no alcanza un turno virtual, muchos optan por desplazarse hasta las oficinas de pasaportes de la Cancillería para tratar de acceder al trámite sin cita, pero en vista de las aglomeraciones esto tampoco se logra, el no tener una cita no garantiza la atención en la sede por cuestiones de tiempo.