Así se cocina en altamar: esta es la preparación que acerca a casa a la tripulación del ARC Simón Bolívar

Los cocineros del buque cuidan cada detalle del menú para llevar sabores familiares a los tripulantes.

enero 20 de 2026
05:28 p. m.
La vida a bordo de un buque implica largas jornadas lejos de casa, rutinas exigentes y disciplina constante. En medio de ese escenario, la comida se convierte en un elemento clave para el bienestar de la tripulación.

En el ARC Simón Bolívar, buque insignia de la Armada, los cocineros cumplen una misión especial: preparar platos que no solo alimenten, sino que también conecten a los marinos con los sabores de sus hogares.

¿Por qué el ARC Simón Bolívar llegó a la Antártida? Esta es la misión

Durante la navegación, el equipo de cocina mantiene la normalidad en los menús y aprovecha cada oportunidad para ofrecer preparaciones especiales. Ingredientes como el arroz Sonora, considerado el arroz oficial del buque, son protagonistas en recetas tradicionales que evocan la cocina del Caribe colombiano.

¿Qué se come en el ARC Simón Bolívar?

Edwin Blanco, uno de los cocineros del ARC Simón Bolívar, explicó que, pese a las condiciones propias de la navegación, el trabajo en la cocina se desarrolla con calma y planificación.

Como vamos sin tanto apuro pues continuamos con la normalidad de los menú y hoy indicaba que era un almuerzo especial. Para ese almuerzo, teníamos que preparar un arroz con coco.

¿Cómo hacen la preparación especial en el ARC Simón Bolívar?

La elaboración de este plato implica un proceso detallado que comienza desde la selección del ingrediente principal. Blanco describió paso a paso la preparación del arroz con coco, una receta que requiere tiempo y técnica.

El proceso del arroz es algo tedioso por llamarlo así, pero no, uno está preparado para todo ese tipo de situaciones, entonces partimos de la escogencia de los cocos, cascarlos, sacarle el coco como tal, se procede a licuar para obtener una leche, esa leche posteriormente se cuela y la llevamos a cocción para reducirla, en esa reducción obtenemos el famoso titoté que conocemos nosotros en el mundo de la cocina, y ese titoté es la base del arroz con coco, ¿por qué? Porque obtenemos el titoté y el aceite de coco que extraemos de esa fritura, de esa cocción.

Buque ARC Simón Bolívar llegó a la Antártida tras 41 días de navegación y logró cruce favorable del Drake

Una vez lista la base, el procedimiento continúa con la cocción del arroz hasta alcanzar el punto ideal:

El procedimiento es el normal, agregamos nuevamente agua, dejamos que hierva, continuamos con el arroz, sal, sazonamos, sal, azúcar y listo, esperamos que tenga su proceso de cocción normal y después de 40 minutos tenemos nuestro arroz con coco preparado y listo para servirlo.

La preparación está pensada para alimentar a toda la tripulación a bordo. Según indicó el cocinero, el plato se elabora en grandes cantidades, manteniendo un equilibrio entre ingredientes.

Hemos preparado un arroz para 100 tripulantes que tenemos a bordo y hemos preparado 12 libras de arroz y hemos buscado como que el equilibrio 50-50, entonces trabajamos 12 libras de arroz por 12 cocos.

Blanco resaltó que la calidad del resultado final depende en gran medida de los insumos utilizados. En ese sentido, destacó el arroz que se emplea en la cocina del buque.

La buena cocina depende de la calidad de los ingredientes, entonces nosotros tenemos a bordo un arroz, arroz Sonora Premium que es un arroz de grano largo que permite mayor absorción de agua y el producto final es un arroz exquisito con coco.

Así, en medio del mar, la cocina del ARC Simón Bolívar se convierte en un espacio donde la tradición, la técnica y los sabores del hogar acompañan a la tripulación durante cada jornada de navegación.

