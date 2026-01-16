¿Por qué el ARC Simón Bolívar llegó a la Antártida? Esta es la misión

Después de 42 días de navegación, la tripulación del buque ARC Simón Bolívar desembarcó en la Antártida para desarrollar la segunda expedición científica colombiana a bordo de esta embarcación, completando así la sexta misión del país al continente blanco.

RELACIONADO Colombia llega al corazón del continente blanco tras 42 días de navegación

¿Por qué el ARC Simón Bolívar llegó a la Antártida?

El equipo colombiano, conformado por 30 personas entre personal de la Armada Nacional y científicos, visitó la base científica Pedro Vicente Maldonado de Ecuador, donde se encuentra realizando labores de investigación desde noviembre pasado.

Esta visita forma parte de la estrategia de cooperación internacional que Colombia mantiene en el marco del Tratado Antártico.

“Tenemos que entender por qué estamos yendo a ese territorio tan lejano. Algunas personas dicen: "¿Por qué vamos a la Antártida? La Antártida es el regulador del clima en el mundo”, explicó el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada Nacional.

El país sudamericano ha completado dos expediciones científicas con buque propio, ambas a bordo del ARC Simón Bolívar, además de otras cuatro realizadas con el Buque 20 de Julio.

Esta presencia constante busca fortalecer el conocimiento sobre los océanos que rodean a Colombia y comprender mejor los fenómenos climáticos que afectan directamente al territorio nacional.

“En las corrientes que se generan desde la Antártida, especialmente la corriente Humboldt, que recorre gran parte del continente americano, traen los productos, el alimento que genera la vida en la fauna y la flora en nuestro país", añadió el almirante Rozo.

La expedición forma parte del compromiso de Colombia con la investigación científica internacional en la Antártida.

"Somos parte de una comunidad científica internacional que está trabajando en el conocimiento, entendimiento y protección de la Antártida", afirmó el comandante Juan Ricardo.

Colombia participa en investigaciones científicas en la Antártida

El país busca alcanzar el estatus de país consultivo dentro del Tratado Antártico, categoría reservada para naciones que aportan investigación constante y de calidad.

RELACIONADO Buque ARC Simón Bolívar llegó a la Antártida tras 41 días de navegación y logró cruce favorable del Drake

"Si bien ahora no somos país consultor, sí somos un país reconocido por la responsabilidad y el trabajo constante en esas líneas de investigación. Llevamos 12 años trabajando en la Antártida", finalizó Rozo.

La presencia colombiana en el continente blanco representa un trabajo científico que permite ampliar el conocimiento sobre ecosistemas marinos, fortaleciendo la comprensión de fenómenos que sostienen economías y comunidades costeras del país.