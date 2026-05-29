Investigan nuevas fotomultas en Colombia: más de 35.000 comparendos podrían quedar sin validez

La Superintendencia de Transporte anunció este viernes 29 de mayo, la apertura de investigaciones contra 12 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la imposición de comparendos a través de sistemas automáticos de detección de infracciones.

La decisión se suma a las 37 investigaciones que ya estaban en curso por situaciones similares relacionadas con el uso de cámaras de fotodetección sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley.

Según la entidad, los organismos investigados habrían impuesto sanciones utilizando sistemas automáticos y semiautomáticos sin contar con las autorizaciones correspondientes expedidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial o con permisos que ya se encontraban vencidos.

¿Por qué fueron abiertas estas nuevas investigaciones?

El grupo élite de la Superintendencia de Transporte encargado de revisar la operación de los Sistemas Automáticos de Detección de Infracciones de Tránsito (SAST) encontró posibles incumplimientos en 12 organismos de tránsito del país.

De acuerdo con la entidad, estas autoridades habrían impuesto comparendos mediante cámaras de fotodetección sin contar con el Concepto de Desempeño de la Tecnología y otras autorizaciones exigidas por la normativa vigente.

Las irregularidades detectadas estarían relacionadas con la falta de permisos expedidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial o con autorizaciones que ya habían expirado al momento de imponer las sanciones.

Por esta razón, la SuperTransporte inició procesos administrativos para determinar si efectivamente se vulneraron las disposiciones legales que regulan este tipo de controles.

¿Qué dijo la Superintendencia de Transporte?

El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, aseguró que las investigaciones buscan proteger a los ciudadanos que pudieron resultar afectados por comparendos presuntamente impuestos de manera irregular.

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Contamos con un grupo especial que ha trabajado de manera rigurosa para evidenciar irregularidades que están afectando el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas que han sido multados mediante las cámaras de fotodetección. Este es un trabajo arduo, pero buscamos aliviar el impacto que se ha causado a miles de usuarios.

¿Cuáles son los organismos de tránsito investigados?

Las nuevas investigaciones involucran a organismos de tránsito de distintas regiones del país.

Entre las entidades señaladas se encuentran la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, la Secretaría de Movilidad de Medellín, la Secretaría de Movilidad de Bello, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, la Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa Marta, la Secretaría de Movilidad y Transporte de Cartago, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja y el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica, entre otros.

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Según la Superintendencia, todos ellos habrían impuesto infracciones mediante sistemas de fotodetección sin la autorización vigente requerida para operar estos mecanismos.

Pero, uno de los casos que más llama la atención es el de Valledupar.

De acuerdo con la SuperTransporte, más de 35.000 comparendos electrónicos impuestos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de esa ciudad entre el 15 de marzo de 2024 y el 14 de agosto de 2025 podrían quedar sin validez.

La entidad indicó que durante ese periodo el organismo de tránsito no contaba con la autorización expedida por el Ministerio de Transporte para realizar controles en vía mediante dispositivos electrónicos.

Por esta razón, las sanciones impuestas durante ese lapso quedaron bajo revisión dentro de la investigación administrativa.

Por ahora, la Superintendencia de Transporte continuará recopilando pruebas y verificando el cumplimiento de los requisitos legales por parte de cada uno de los organismos investigados.