María Claudia Tarazona, la esposa del senador Miguel Uribe envió un mensaje de agradecimiento

En medio del cuarto día de permanencia del precandidato presidencial, Miguel Uribe en la clínica Fundación Santa Fe con un estado de salud de alta complejidad, su esposa María Claudia Tarazona se refirió a los medios de comunicación agradeciendo el apoyo que está recibiendo permanentemente.

En el comunicado, María Claudia Tarazona comenzó agradeciéndole a los medios nacionales e internacionales que han permanecido a las afueras de la clínica esperando nuevas noticias sobre el estado de salud de Miguel Uribe.

"Es una situación que no tiene nombre": María Claudia Tarazona

Frente al atentado que sufrió su esposo el pasado 7 de junio, aseguró que no tiene nombre, "no se llama dolor, no se llama horror, no se llama tristeza" y que por lo tanto, no se podría "bautizar" con ninguna palabra.

A su vez, mencionó que "Miguel es un guerrero", y que el amor de su familia y de todas las personas que se han unido en oración por su recuperación es lo que lo ha mantenido aferrado a la vida.

En las palabras que dio hacia las 11:15 de la mañana, la esposa de Uribe Turbay también dijo que así como ella y su familia se encuentran en una situación difícil, "miles de miles de colombianos están atravesando en este momento las terribles circunstancias y consecuencias de la guerra" e hizo un llamado a todos los sectores, a los entornos políticos y al país en general, a crear entornos de unión, a "sanear" y a recordar a los policías que han fallecido, para que sus muertes no queden en vano y Colombia se convierta en un país unido.

"Ningún niño en Colombia debería repetir la historia que está viviendo mi hijo hoy" agregando que siente total empatía con las personas que día a día se despiertan con su mismo dolor.

Su discurso en la entrada de la clínica Fundación Santa Fe, donde se han reunido miles de personas que han pedido por la salud y recuperación de Miguel Uribe, culminó con una petición al país para que el cesen de los actos de violencia se convierta en un propósito final de sanar al país.