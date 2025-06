“Le traje la estampita que me salvó la vida”: Laura Villamil a la esposa de Miguel Uribe Turbay

Laura Daniela Villamil, la joven artista que sufrió un grave accidente cuando realizaba un espectáculo con fuego en el restaurante Andrés Carne de Res, en Chía, Cundinamarca, estuvo en el hospital donde se encuentra el senador Miguel Uribe Turbay.

La mañana de este 10 de junio, Laura Villamil llegó a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde realiza sus terapias de recuperación y aprovechó el momento para entregarle un mensaje y una estampita a la esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona.

La joven testigo de que la fe mueve montañas llevó al hospital la imagen de la virgen a quien le debería el poder regresar a la vida.

La joven tenía 90% de su cuerpo afectado por las graves quemaduras y su pronóstico era delicado; con el paso de los días adquirió algunas bacterias que complicaron su situación. Después de siete meses de luchar por su vida, le ganó a la muerte y hoy es un ejemplo de que la fe mueve montañas.

En medio de la dolorosa situación que vive nuevamente la familia Turbay, la joven artista le entregó un significativo detalle a la familia del senador:

Yo no lo conozco. Así como mucha gente no me conocía a mí, vinieron acá, y oraron por mí, mi familia también lo está haciendo por él.