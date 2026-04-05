Profesores de la Universidad Nacional alertan por uso político para Constituyente

Un grupo de docentes de la Universidad Nacional lanzó una alerta frente a lo que consideran una instrumentalización de la institución educativa como plataforma para la Asamblea Constituyente.

Según denunciaron, el evento programado para este martes 5 de mayo en la Ciudad Universitaria con la presencia del presidente Gustavo Petro tendría como propósito promover la Asamblea Nacional, lo que ha generado preocupación en la comunidad académica.

El Consejo de la Facultad de Ingeniería emitió un pronunciamiento oficial en el que advierte que la Mesa Constituyente Universitaria (MECUN), creada por el exdirector Leopoldo Múnera como ejercicio previo a una constituyente nacional, estaría asumiendo atribuciones que van más allá de su alcance.

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Entre ellas, la modificación de estatutos para designar rector y decanos, lo que, según los profesores, politiza la universidad y la deja bajo control del Gobierno. Además, señalaron que nunca se ha consultado directamente a la comunidad universitaria sobre este proceso y que el Consejo Superior se ha negado a realizar consultas electrónicas anónimas, pese al nivel de acoso contra quienes se oponen.

Críticas por falta de participación académica

Los docentes insisten en que las voces académicas han sido ignoradas y que la universidad enfrenta un riesgo de pérdida de autonomía. “Nunca se le ha preguntado a la comunidad directamente si está de acuerdo con el proceso de la mesa constituyente”, señalaron, advirtiendo que la falta de mecanismos de participación transparentes agrava la tensión interna.

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Movimientos en el Partido Liberal

En paralelo, el escenario político también se agita con las banderas rojas del Partido Liberal. Para el próximo 12 de mayo está programado un acto de adhesión de varios dirigentes a la campaña presidencial de Iván Cepeda, encabezado por el exministro Juan Fernando Cristo.

Entre los nombres figuran los congresistas Carlos Ardila, Carlos Felipe Quintero, María Eugenia Lopera, Jaime Durán Dussán y Álvaro Rueda, además de los excongresistas Héctor Ellis Rojas, Joaquín Camelo y Guillermo García Realpe.

A este bloque se suma el directorio del Tolima, liderado por Mauricio Jaramillo, hermano del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. La adhesión abre interrogantes sobre si los congresistas incurrirían en doble militancia, un tema que podría generar controversia jurídica y política en medio de la campaña.