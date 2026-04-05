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Liga contra el Cáncer en Bogotá y Cancerológico de Nariño cerraron por deudas de EPS: pacientes sin quimios

El Instituto Cancerológico de Nariño también suspendió servicios a usuarios de Nueva EPS por falta de pagos que superan los 4.000 millones de pesos.

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
09:41 p. m.
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La crisis del sistema de salud alcanza niveles críticos con el cierre de dos importantes instituciones oncológicas que dejan a miles de pacientes sin acceso a tratamientos vitales.

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La Liga contra el Cáncer Seccional Bogotá suspendió operaciones esta semana, afectando a aproximadamente 4.000 pacientes mensuales que dependen de sus servicios de diagnóstico temprano.

De acuerdo con Wilson Cubides, director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer:

Hay un problema de pagos de las entidades que le deben (…) 4.000 millones de pesos de varias EPS.

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Liga contra el Cáncer cesa atención a pacientes por falta de pagos

Cubides explicó que se han realizado múltiples reuniones de conciliación, acuerdos de pago sin resultados concretos. Si no hay recursos, no se pueden pagar los proveedores ni el personal médico, así se justificó la decisión de cierre.

La suspensión indefinida de servicios permanecerá hasta que las EPS cumplan con sus obligaciones financieras.

La crisis sanitaria refleja el colapso del sistema de salud colombiano, donde las deudas entre EPS e instituciones prestadoras comprometen la vida de los pacientes más vulnerables, especialmente aquellos que enfrentan enfermedades que requieren atención inmediata y continua.

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Cancerológico de Pasto también cerró sus puertas por deudas

Esta situación se suma al cierre del Instituto Cancerológico de Nariño, que también suspendió la atención a pacientes de la Nueva EPS por millonarias deudas de esta entidad intervenida por el gobierno.

Los pacientes oncológicos en Pasto enfrentan la interrupción de tratamientos esenciales, así lo confirmó Liliana Agreda, veedora ciudadana en salud:

Han cerrado todos los servicios. Solo están atendiendo creo que los de control, pero lo demás, quimioterapia, citas, no están atendiendo.

"Los pacientes que tienen tratamientos de quimioterapia son los que más están padeciendo en este momento porque se ven suspendidos los tratamientos”, explicó.

Las patologías oncológicas exigen atención urgente, y su suspensión podría congestionar la red pública de servicios en salud.

Claudio Quintero, veedor ciudadano en salud, advirtió que:

Hay pacientes que tienen altísimo riesgo. Primero muchos de perder órganos, otros de perder miembros y en fin el riesgo que corre la vida de los pacientes oncológicos es demasiado alto.

Apenas una semana atrás, el Instituto Nacional de Cancerología también cerró por falta de recursos, aunque posteriormente se alcanzó un acuerdo para reactivar servicios.

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