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Procuraduría alerta por sobrecarga y fallas en control aéreo en El Dorado

El reporte surge tras al menos tres alertas por posibles accidentes en la terminal aérea, que obligaron a abortar maniobras de aproximación.

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
08:46 p. m.
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La Procuraduría General de la Nación emitió un delicado informe sobre los incidentes recientes en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

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El documento advierte sobre “sobrecarga en los controladores aéreos” y “fallas en la coordinación entre operaciones civiles y militares”, lo que ha generado preocupación en la comunidad aérea y entre los viajeros.

El reporte surge tras al menos tres alertas por posibles accidentes en la terminal aérea, que obligaron a abortar maniobras de aproximación.

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Según el organismo de control, estos episodios reflejan riesgos estructurales en la gestión del tránsito aéreo y ameritan la evaluación de eventuales responsabilidades disciplinarias en la Aeronáutica Civil.

Deficiencias en procedimientos y comunicaciones

El informe señala deficiencias en los protocolos para cruces de aeronaves de ala rotatoria, problemas en las comunicaciones operacionales y restricciones en la visibilidad desde la torre de control.

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Estas limitaciones, sumadas a la sobrecarga de los controladores, aumentan la vulnerabilidad de las operaciones aéreas en Bogotá.

La Procuraduría enfatizó que existe una responsabilidad institucional en esta serie de episodios y que se requiere mayor inversión para garantizar la confiabilidad de las comunicaciones entre controladores y operadores aéreos.

Llamado a prevenir tragedias

El organismo de control subrayó que la Aerocivil no debe limitarse a gestionar el riesgo en las operaciones, sino anticiparse para prevenir tragedias.

“La falta de inversión y de procedimientos estandarizados expone a pasajeros y tripulación”, concluye el informe, que ya genera debate sobre la seguridad aérea en el país.

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