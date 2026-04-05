Procuraduría alerta por sobrecarga y fallas en control aéreo en El Dorado

La Procuraduría General de la Nación emitió un delicado informe sobre los incidentes recientes en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

El documento advierte sobre “sobrecarga en los controladores aéreos” y “fallas en la coordinación entre operaciones civiles y militares”, lo que ha generado preocupación en la comunidad aérea y entre los viajeros.

El reporte surge tras al menos tres alertas por posibles accidentes en la terminal aérea, que obligaron a abortar maniobras de aproximación.

Según el organismo de control, estos episodios reflejan riesgos estructurales en la gestión del tránsito aéreo y ameritan la evaluación de eventuales responsabilidades disciplinarias en la Aeronáutica Civil.

Deficiencias en procedimientos y comunicaciones

El informe señala deficiencias en los protocolos para cruces de aeronaves de ala rotatoria, problemas en las comunicaciones operacionales y restricciones en la visibilidad desde la torre de control.

Estas limitaciones, sumadas a la sobrecarga de los controladores, aumentan la vulnerabilidad de las operaciones aéreas en Bogotá.

La Procuraduría enfatizó que existe una responsabilidad institucional en esta serie de episodios y que se requiere mayor inversión para garantizar la confiabilidad de las comunicaciones entre controladores y operadores aéreos.

Llamado a prevenir tragedias

El organismo de control subrayó que la Aerocivil no debe limitarse a gestionar el riesgo en las operaciones, sino anticiparse para prevenir tragedias.

“La falta de inversión y de procedimientos estandarizados expone a pasajeros y tripulación”, concluye el informe, que ya genera debate sobre la seguridad aérea en el país.