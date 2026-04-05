Procuraduría alerta por sobrecarga y fallas en control aéreo en El Dorado
El reporte surge tras al menos tres alertas por posibles accidentes en la terminal aérea, que obligaron a abortar maniobras de aproximación.
Noticias RCN
08:46 p. m.
La Procuraduría General de la Nación emitió un delicado informe sobre los incidentes recientes en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
El documento advierte sobre “sobrecarga en los controladores aéreos” y “fallas en la coordinación entre operaciones civiles y militares”, lo que ha generado preocupación en la comunidad aérea y entre los viajeros.
El reporte surge tras al menos tres alertas por posibles accidentes en la terminal aérea, que obligaron a abortar maniobras de aproximación.
Según el organismo de control, estos episodios reflejan riesgos estructurales en la gestión del tránsito aéreo y ameritan la evaluación de eventuales responsabilidades disciplinarias en la Aeronáutica Civil.
Deficiencias en procedimientos y comunicaciones
El informe señala deficiencias en los protocolos para cruces de aeronaves de ala rotatoria, problemas en las comunicaciones operacionales y restricciones en la visibilidad desde la torre de control.
Estas limitaciones, sumadas a la sobrecarga de los controladores, aumentan la vulnerabilidad de las operaciones aéreas en Bogotá.
La Procuraduría enfatizó que existe una responsabilidad institucional en esta serie de episodios y que se requiere mayor inversión para garantizar la confiabilidad de las comunicaciones entre controladores y operadores aéreos.
Llamado a prevenir tragedias
El organismo de control subrayó que la Aerocivil no debe limitarse a gestionar el riesgo en las operaciones, sino anticiparse para prevenir tragedias.
“La falta de inversión y de procedimientos estandarizados expone a pasajeros y tripulación”, concluye el informe, que ya genera debate sobre la seguridad aérea en el país.