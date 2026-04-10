¡Apareció Wanda! La perrita que habían robado en Bogotá: emotivo reencuentro quedó en video

El pasado 6 de abril, ocurrió un lamentable hecho en Bogotá. Un hombre, quien aparentaba ser funcionario del Acueducto, llegó a una casa en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, para robar.

Esta persona estaba acompañada por una mujer de pelo negro largo, según contó Paola Pulido, una de las víctimas. El suceso se presentó a plena luz del día y, acorde a la fachada que tenía este hombre, la familia en la vivienda no tuvo sospechas.

Falso funcionario del Acueducto se la robó

Por su parte, la mujer se quedó hablando con la mamá de Pulido, mientras el supuesto funcionario ingresó a la casa. En cuestión de minutos y de forma sigilosa, se robó una alta suma de dinero y, lo más grave, a la mascota: una perrita llamada Wanda, de nueve años.

En diálogo con Noticias RCN, Pulido les dejó un mensaje a los criminales: “Les pido a las personas que la tienen que oro por ellas y les pido que Dios les dé una luz para que puedan enviarme a mi perrita. La necesito con todo mi corazón. Llevo dos días sin ella”.

Las horas de angustia culminaron en la noche del jueves 9 de abril. Llamaron al hermano de Pulido para indicarle que en la entrada de la vivienda le habían dejado a la mascota en una bolsa.

Inseguridad preocupa a los vecinos

“No lo podía creer. Tuve miedo porque no sabía cómo estaba y qué le pasó; pero aquí está. Hay más personas buenas que malas. Ella es mi todo y es mi felicidad”, comentó Pulido al agradecer el apoyo que recibió en estos días.

El momento del encuentro fue emotivo. Pulido abrazó a Wanda y no contuvo las lágrimas.

A pesar de la buena noticia, lo cierto es que los vecinos del barrio están preocupados por la inseguridad. Al parecer, este robo no fue aislado, sino que estaría en el prontuario de una banda.