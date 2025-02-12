CANAL RCN
Colombia Video

Comunidades aledañas al volcán Puracé serán evacuadas tan pronto como estén listos los albergues

Organismos de rescate y las autoridades locales han estado examinando colegios, salones comunales y polideportivos en busca de un refugio.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
07:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A 72 horas de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) elevara de amarilla a naranja la alerta por actividad en el volcán Puracé, habitantes de la zona A1, clasificada de alta amenaza, han tenido que dejar sus hogares.

Sin embargo, hay quienes siguen a la espera de indicaciones de las autoridades locales para refugiarse en albergues temporales, en caso de emergencia.

Elevan la alerta en volcán Puracé: de amarilla a naranja por incremento en su actividad
RELACIONADO

Elevan la alerta en volcán Puracé: de amarilla a naranja por incremento en su actividad

En las últimas horas, organismos de rescate examinaron colegios, salones comunales y polideportivos en busca de un refugio que pueda acoger a las comunidades, ubicadas a escasos 10 kilómetros del cráter.

Y, aunque continúan la búsqueda y siguen reuniendo los recursos necesarios, el alcalde, Humberto Molano, informó que, tan ponto como estén designados los albergues, emitirá una orden de evacuación.

¿Qué cuidados deben adoptar ante una eventual erupción?

En diálogo con Noticias RCN, la presidente de la Cruz Roja seccional Cauca, Alejandra Velasco dijo que se ha venido “trabajando desde el 2024 en que las comunidades del municipio de Puracé, que comprenden cuatro resguardos indígenas, adopten medidas de prevención y protección, al ser las más vulnerables (…) con ellos, se han venido construyendo planes de contingencia familiares y comunitarios”.

El SGC insiste en que, si bien las imágenes resultan impactantes, la actividad en el volcán se mantiene en la alerta naranja; lo que no significa que sea momento de bajar la guardia:

Volcán Puracé mantiene en vilo a 35 familias de Río Negro por riesgo de ceniza volcánica
RELACIONADO

Volcán Puracé mantiene en vilo a 35 familias de Río Negro por riesgo de ceniza volcánica

“El trabajo con las comunidades es complejo porque predecir una posible catástrofe es difícil, pero lo importante es mitigar los riesgos, ver las rutas de evacuación y cómo llegar a los sitios identificados como seguros, para instalar posibles albergues, tratando de evitar la contaminación del agua y tener una respuesta para los animales domésticos, de producción y silvestres, así como con los cultivos”.

La recomendación, hasta nuevo aviso, es que las personas utilicen el “cubrebocas para resguardar sus vías respiratorias. Tanto el año pasado, como a principios de este año, con la última emisión de cenizas, entregamos tapabocas. Claro que deben protegerse los habitantes locales y resguardar su propia salud, por eso hemos venido entregando filtros de agua, camillas, botiquines y entrenando a personas de las comunidades más susceptibles, que fueron direccionados por los gobernantes indígenas”, precisó Velasco.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

¿Quién era el hombre que fue asesinado tras resistirse a un robo en el norte de Bogotá?

Artistas

Emotivo: así fue la primera llamada de Giovanny Ayala con su hijo tras el rescate

Elecciones presidenciales 2026

Abelardo De La Espriella rompió el silencio y reveló su versión del encuentro con Miguel Uribe Londoño

Otras Noticias

Artistas

Reconocida estrella del pop le pidió a la Casa Blanca que dejara de usar su música: ¿quién es y por que?

La artista exigió que no vuelvan a vincularla con la política migratoria del gobierno Trump.

Pico y placa

Motociclistas tendrán pico y placa gracias a rigurosa norma: conozca los puntos donde habrá

Estos son los lugares donde la norma empezará a regir.

Cúcuta Deportivo

¡Cúcuta Deportivo regresa a Primera Categoría!

Artistas

María Esther Panesso hace historia en el Salón de Otoño de París

Alimentos

Siete usos desconocidos del vinagre que podría estar aplicando sin darse cuenta