Comunidades aledañas al volcán Puracé serán evacuadas tan pronto como estén listos los albergues

A 72 horas de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) elevara de amarilla a naranja la alerta por actividad en el volcán Puracé, habitantes de la zona A1, clasificada de alta amenaza, han tenido que dejar sus hogares.

Sin embargo, hay quienes siguen a la espera de indicaciones de las autoridades locales para refugiarse en albergues temporales, en caso de emergencia.

En las últimas horas, organismos de rescate examinaron colegios, salones comunales y polideportivos en busca de un refugio que pueda acoger a las comunidades, ubicadas a escasos 10 kilómetros del cráter.

Y, aunque continúan la búsqueda y siguen reuniendo los recursos necesarios, el alcalde, Humberto Molano, informó que, tan ponto como estén designados los albergues, emitirá una orden de evacuación.

¿Qué cuidados deben adoptar ante una eventual erupción?

En diálogo con Noticias RCN, la presidente de la Cruz Roja seccional Cauca, Alejandra Velasco dijo que se ha venido “trabajando desde el 2024 en que las comunidades del municipio de Puracé, que comprenden cuatro resguardos indígenas, adopten medidas de prevención y protección, al ser las más vulnerables (…) con ellos, se han venido construyendo planes de contingencia familiares y comunitarios”.

El SGC insiste en que, si bien las imágenes resultan impactantes, la actividad en el volcán se mantiene en la alerta naranja; lo que no significa que sea momento de bajar la guardia:

“El trabajo con las comunidades es complejo porque predecir una posible catástrofe es difícil, pero lo importante es mitigar los riesgos, ver las rutas de evacuación y cómo llegar a los sitios identificados como seguros, para instalar posibles albergues, tratando de evitar la contaminación del agua y tener una respuesta para los animales domésticos, de producción y silvestres, así como con los cultivos”.

La recomendación, hasta nuevo aviso, es que las personas utilicen el “cubrebocas para resguardar sus vías respiratorias. Tanto el año pasado, como a principios de este año, con la última emisión de cenizas, entregamos tapabocas. Claro que deben protegerse los habitantes locales y resguardar su propia salud, por eso hemos venido entregando filtros de agua, camillas, botiquines y entrenando a personas de las comunidades más susceptibles, que fueron direccionados por los gobernantes indígenas”, precisó Velasco.