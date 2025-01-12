Volcán Puracé mantiene en vilo a 35 familias de Río Negro por riesgo de ceniza volcánica

La alerta naranja decretada por la actividad del volcán Puracé mantiene en tensión a las comunidades cercanas en el departamento del Cauca. Aproximadamente 35 familias de la vereda Río Negro, el centro poblado más próximo al cráter, enfrentan desde anoche la caída constante de ceniza que amenaza su salud, animales y cultivos.

“Creo que a las nueve empezaron a bajar ceniza acá. Nos dijeron que teníamos que tener tapabocas”, relató una habitante de la zona, donde 140 personas viven en inminente riesgo. La lluvia constante ha sido el único factor favorable, permitiendo que la ceniza se lave y drene por los afluentes naturales.

Comunidades entre la seguridad y sus medios de vida

La situación ha generado un dilema para los pobladores, quienes deben elegir entre protegerse o cuidar sus medios de subsistencia. “Yo tengo que estar pendiente y ahorita voy para allá a asomarme también a ver si es que ya pasó un poco”, expresó otro residente, reflejando la angustia generalizada por dejar abandonados sus animales y cultivos.

William Campo, líder social del municipio, identificó las necesidades más urgentes: “Las vías, cerca de 250 kilómetros de vías terciarias en la cual solo tenemos una sola volqueta”, señaló al hacer un llamado al apoyo departamental y nacional.

Además, destacó la preocupación por el agua potable, ya que “todos los afluentes que nos surten de agua vienen de la cadena volcánica”.

Autoridades evalúan evacuaciones y refuerzan planes de contingencia

El Mayor Juan Carlos Sandoval, director de la Defensa Civil seccional Cauca, informó en Noticias RCN que las autoridades realizarán un consejo municipal con participación nacional para decidir sobre evacuaciones. “Inicialmente, la evacuación de la vereda Río Negro, que es una parte de una vereda donde puede tener mayor afectación”, explicó.

Según el mapa de riesgo volcánico, 21 veredas deberían evacuarse en caso de erupción. Las autoridades confirmaron que existe un plan de contingencia desde febrero para reubicar el ganado y animales, considerando que “muchas veces la comunidad es renuente a no evacuar por esa situación de los medios de vida”.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Servicio Geológico Colombiano enviarán comisiones especiales al territorio. Las decisiones sobre evacuación dependerán de los boletines técnicos oficiales. Desde enero, cuando se registró una emanación significativa de material volcánico, se intensificaron los trabajos preventivos con las comunidades.

Las autoridades insisten en que la población debe seguir únicamente la información oficial del Servicio Geológico y evitar especulaciones que generen pánico innecesario en la región.