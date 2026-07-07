Con troncos y piedras, comunidad bloquea la vía Panamericana en Santander de Quilichao

Finalizado el partido de octavos de final, en el que Colombia fue eliminada de la Copa del Mundo 2026, con un marcador 4 a 3, frente a la selección de Suiza, varias personas quedaron atrapadas en bloqueos registrados en la vía Panamericana.

Con troncos, a los que prendieron fuego, y piedras de gran tamaño, comunidades afrodescendientes mantendrían restringida la movilidad, a la altura del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

El bloqueo, registrado a pocos metros del sector en el que encuentra la glorieta de la variante, sería una forma de protesta ante presuntas deficiencias en la prestación de servicios públicos.

“No hay paso”

En un video conocido por Noticias RCN se escucha a personas que se encuentran en el punto del bloqueo indicado a los conductores, de lado y lado, que “no hay paso”.

Mientras, camiones de carga, vehículos particulares y motocicletas se encuentran atrapados en el tráfico, en un día de especial congestión, por la cita mundialista que, aunque no terminó con un buen resultado para Colombia, mantuvo a los aficionados frente a la pantalla durante la tarde del martes (7 de julio).

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¿Cómo consultar el estado de las vías en territorio nacional?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías (Invías) es posible consultar el estado de las carreteras del país, en tiempo real, a través del Sistema de Información Vial (SIV).

El aplicativo permite a conductores particulares y del servicio público planear sus viajes de manera segura y consultar, en un mapa interactivo, “si una vía está habilitada, tiene paso restringido o presenta riesgos como deslizamientos o inundaciones”.

La vía Panamericana es una vía de especial importancia, al tratarse de un tramo estratégico que conecta el centro con el sur del país y la frontera ecuatoriano. De hecho, atraviesa 14 países: Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, para conectar de punta a punta al continente.