Ejército logró retirar explosivos instalados sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Cali

Durante tres horas estuvo cerrada la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, por la presencia de explosivos que habrían sido instalados a tres días de las elecciones presidenciales de segunda vuelta.

Al punto, ubicado en la vereda El Túnel, jurisdicción de Cajibío, llegaron integrantes del grupo Marte del Ejército para realizar la detonación controlada, poco antes del mediodía del viernes 19 de junio.

Utilizaron dos contracargas y lograron reanudar el tráfico luego de tres horas de espera a las que se vieron sometidos los viajeros que, en vehículos particulares y de servicio público, se mantuvieron a una distancia prudente.

El hallazgo ocurrió muy cerca del lugar en el que fue detonada una carga de explosivos el pasado sábado 25 de abril, en el que más de una docena de personas perdió la vida y casi 40 resultaron heridas.

¿Qué se sabe de la explosión ocurrida en abril?

Justamente, a la altura de la vereda El Túnel, de Cajibío, otra explosión se registró semanas antes, generando daños considerables en la vía y dejando un saldo trágico que, el día del atentado, llegó a las 13 personas muertas, 38 heridos y 12 vehículos afectados.

Según información compartida por testigos del hecho con Noticias RCN, presuntos integrantes de las disidencias de las Farc se ubicaron sobre la carretera y detuvieron el paso, advirtiendo a otros conductores que una situación delicada estaba a punto de presentarse.

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La advertencia fue realizada en un único sentido, de ahí que varios vehículos estuvieran en el punto exacto donde los explosivos, escondidos bajo una alcantarilla, fueron activados.

La mayor parte de las víctimas eran campesinos que regresaban a sus hogares tras hacer mercado en el vecino municipio de Piendamó. De hecho, algunos de ellos iban a bordo del bus escalera que, al igual que la carretera, salió volando cuando estalló la carga explosiva.