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Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 7 de julio de 2026

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 7 de julio de 2026, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 7 de julio de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

julio 07 de 2026
09:28 p. m.
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Miles de colombianos estuvieron atentos este martes 7 de julio de 2026 a una nueva jornada de sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de los juegos de azar más tradicionales del país.

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Como cada semana, los participantes esperaron con expectativa los números ganadores para conocer si la suerte estuvo de su lado y reclamar alguno de los millonarios premios que entregan estos sorteos.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 7 de julio de 2026

El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, que se realiza todos los martes en la noche, volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia gracias a su atractivo plan de premios.

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Estos fueron los resultados del premio mayor:

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX

Además del premio mayor, la Lotería de la Cruz Roja entrega premios secos y aproximaciones, ofreciendo más oportunidades para quienes participan cada semana.

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También es importante recordar que este juego contribuye con recursos destinados a programas sociales y de salud impulsados por la Cruz Roja Colombiana.

Resultado de la Lotería del Huila del 7 de julio de 2026
La Lotería del Huila también realizó su tradicional sorteo de los martes, en el que miles de jugadores buscaron quedarse con el premio mayor y otros incentivos contemplados en su plan de premios.

El resultado del premio mayor fue el siguiente:

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX

Si su billete coincide con el número o alguna de las aproximaciones ganadoras, es recomendable verificar la información a través de los canales oficiales de la lotería antes de iniciar el proceso de reclamación del premio.

Asimismo, recuerde conservar el billete en buen estado, ya que este es el documento indispensable para hacer efectivo cualquier pago.

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Los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila continúan siendo una de las principales opciones de juego para los colombianos, quienes cada martes renuevan la ilusión de cambiar su vida con un golpe de suerte.

La próxima edición se llevará a cabo la próxima semana con nuevos premios y una nueva oportunidad para los apostadores de todo el país.

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