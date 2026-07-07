Columnas de rascacielos en Nueva York se doblaron y obligaron al cierre de varias calles: ¿qué pasó?

En la ciudad de Nueva York, dos columnas estructurales de un rascacielos en remodelación presentaron deformaciones que comprometieron la estabilidad de la estructura.

La situación obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia, evacuar edificios cercanos y restringir el acceso a varias calles mientras ingenieros analizan los daños.

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El inmueble, que durante décadas fue la sede de la farmacéutica Pfizer, está siendo transformado en un complejo residencial con cerca de 1.600 apartamentos de lujo, un proyecto que estaba previsto para finalizar en 2027.

¿Qué ocurrió con el edificio en Nueva York?

La emergencia se registró cuando las autoridades detectaron que dos columnas estructurales comenzaron a doblarse, situación que estuvo acompañada de múltiples grietas y hundimientos en algunos pisos del edificio de 38 plantas.

Ante el riesgo de un posible deterioro mayor de la estructura, el Departamento de Bomberos de Nueva York activó un operativo especial y ordenó el cierre inmediato del área mientras especialistas evaluaban las condiciones del inmueble.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, explicó que, además de las columnas comprometidas, los equipos de emergencia observaron nuevos movimientos en una de las estructuras afectadas, razón por la cual el edificio continúa siendo considerado inestable.

¿Por qué evacuaron una zona en Nueva York?

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron hoteles, edificios residenciales, oficinas y establecimientos comerciales ubicados alrededor del rascacielos.

Asimismo, varias calles de Manhattan permanecieron cerradas mientras policías, bomberos e ingenieros inspeccionaban el lugar para determinar el nivel de riesgo y evitar que personas resultaran afectadas en caso de un eventual colapso parcial.

Incluso el canal local PIX11 tuvo que interrumpir su transmisión en vivo luego de recibir una orden de evacuación de su estudio, ubicado cerca del edificio.

¿Existe riesgo de que el rascacielos se derrumbe?

Aunque la escena generó preocupación entre residentes y trabajadores de la zona, el promotor del proyecto, Metroloft, aseguró que el edificio completo no corre riesgo de desplomarse.

Según la empresa, el problema está concentrado en una pequeña sección de la estructura y ya se trabaja junto con ingenieros especializados para estabilizar el inmueble.

Por su parte, las autoridades municipales informaron que instalarán puntales y vigas de emergencia con el fin de reforzar las columnas afectadas antes de iniciar las labores de reparación.

¿Qué pasará ahora con la obra?

El edificio permanece bajo estricta vigilancia mientras expertos estructurales realizan nuevos estudios para establecer el alcance de los daños y definir cuándo será seguro ingresar nuevamente al lugar.

Durante la emergencia también fue utilizado un dron para inspeccionar las zonas comprometidas sin poner en riesgo al personal de rescate.

El alcalde Zohran Mamdani señaló que las personas solo podrán regresar a los edificios evacuados cuando exista plena certeza de que la estructura es completamente segura.

El proyecto de remodelación, considerado la mayor conversión de oficinas en viviendas en la historia de Nueva York, permanecerá condicionado a los resultados de las inspecciones técnicas que actualmente adelantan las autoridades y los ingenieros responsables de la obra.