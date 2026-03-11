‘Conce’, el perrito rescatado que ahora tiene un espacio en el Concejo de Pereira

Las emotivas historias protagonizadas por mascotas no paran ya que ya que ‘Conce’, un perrito de raza criolla, enamoró con su ternura y la conmovedora anécdota de su rescate que lo llevaron a ser parte del Concejo Municipal de Pereira.

¿Cómo llegó el cachorro al Concejo de Pereira?

Su llegada no fue al azar ya que ‘Conce’, nombre que le dieron dentro de la institución, fue rescatado por Liliana Rivera, quien es la directora de la Asociación Adóptame Pereira que se encarga de rescatar y difundir casos de mascotas en condición de abandono que se encuentran en búsqueda de un hogar definitivo.

La conmovedora historia de este perrito llegó a oídos del concejal Héctor Hernández, quien decidió darle una segunda oportunidad a la mascota rescatada del corregimiento Caimalito, en Pereira. Su objetivo fue claro, llevar a este importante espacio político un aire de felicidad con la presencia del canino.

La propuesta fue puesta sobre la mesa por lo que la ternura de ‘Conce’ logró que no solo fuera adoptado, sino que también recibió un espacio dentro del Concejo de Pereira. Ahora, su recorrido por el lugar incluye su visita a todas las oficinas y paradas, casi que obligatorias por parte de los funcionarios, para que todos jueguen con este peludito que ya cuenta con su caja personalizada de juguetes.

El nombre también nació dentro del recinto ya que, según el relato de Hernández, dicha frase se ha convertido en un identificador para todos los funcionarios que trabajan allí.

“Ese nombre sale de nosotros los concejales porque no nos dicen el nombre ni el apellido. Todos somos 'conce', entonces decidimos tener un 'conce' más que hiciera parte de este grupo de concejales”, explicó el funcionario.

‘Conce’, un símbolo de persistencia

La corporación se encuentra evidenciando la historia de ‘Conce’ como un símbolo de persistencia y resiliencia ya que por medio de esta también están promoviendo la adopción de cientos de mascotas. Varias de estas han sido rescatadas y poseen un conmovedor relato detrás, mientras esperan pacientes por una segunda oportunidad.