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Mindefensa sobre el periodista Mateo Pérez: "No tenemos confirmado que esté muerto, lo estamos buscando"

Pedro Sánchez aseguró que inteligencia militar y policial mantiene activadas todas las capacidades para ubicar al periodista desaparecido en Briceño, Antioquia.

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
02:57 p. m.
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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que las autoridades mantienen activa la búsqueda del periodista Mateo Pérez Rueda, desaparecido en Briceño, Antioquia. El funcionario aseguró que, hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre las versiones que apuntan a su muerte.

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En ese momento, la información que tenemos es que está desaparecido”, afirmó el ministro, quien explicó que inteligencia militar y policial trabaja con “todas las capacidades” para esclarecer lo ocurrido con el comunicador oriundo de Yarumal. Sánchez también indicó que el objetivo es “ubicarlo y traerlo nuevamente al seno de su hogar”.

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, la información que circula sobre un posible fallecimiento del periodista no ha sido confirmada por las autoridades. “La información que circula es que estaría muerto, pero es información que no tenemos confirmada, lo estamos buscando”, señaló.

Lo que se sabe sobre la desaparición de Mateo Pérez

Mateo Pérez Rueda, periodista de la Revista El Confidente, fue visto por última vez el pasado 5 de mayo en la vereda Palmichal, zona rural de Briceño. El comunicador adelantaba una investigación relacionada con los recientes hechos de violencia y desplazamientos masivos registrados en esa parte del norte de Antioquia.

Antes de desaparecer, el joven periodista había visitado la Alcaldía, el hospital local y la estación de Policía del municipio para recopilar información oficial. De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, líderes comunitarios le habrían advertido sobre los riesgos de movilizarse en territorios donde existe fuerte presencia de grupos armados ilegales.

Las autoridades manejan información según la cual las disidencias del Frente 36 tendrían relación con el caso. Incluso, se conoció que alias Chala, señalado cabecilla experto en drones de las disidencias que operan en el norte antioqueño, sería uno de los principales sospechosos. Por información que permita dar con su paradero, las autoridades ofrecen hasta 300 millones de pesos de recompensa.

¿Por qué no ha ingresado una comisión humanitaria a la zona?

La defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó en Noticias RCN que hasta ahora no ha sido posible enviar una comisión humanitaria al lugar donde Mateo Pérez fue visto por última vez debido a las condiciones de seguridad.

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Marín recordó que la Defensoría emitió el año pasado una alerta temprana de inminencia para Briceño debido al deterioro del orden público. La funcionaria mencionó riesgos asociados a homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, restricciones a la movilidad y presencia de minas antipersona en la región.

El padre del periodista, Carlos Enrique Pérez, hizo un llamado urgente a las autoridades para que intensifiquen la búsqueda. “No sabemos qué hacer”, expresó al relatar que su hijo salió desde Yarumal hacia Briceño en motocicleta para cubrir el consejo de seguridad y documentar la situación de violencia en la zona.

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