CANAL RCN
Colombia Video

Joven motociclista podría perder la movilidad de una pierna por deuda de la Nueva EPS con Medical

José Francisco Sandoval, de 26 años, se encuentra internado en la única sede de Medical que continua operando.

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
02:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

José Francisco Sandoval, de 26 años, se convirtió en el rostro de la crisis del sector salud por las deudas millonarias de las EPS con clínicas y hospitales, que llevó al cierre de las sedes de Santa Juliana, Norte, Américas y Toberín, de Medical.

El pasado 28 de febrero, sufrió un accidente mientras se desplazaba en su motocicleta por la Autopista Norte. Un taxi lo chocó y se dio a la fuga, luego de que fuera a dar contra las llantas de una tractomula.

Desde entonces, ha estado en la sede Kennedy de Medical, la única que sigue operando tras el anuncio del cierre de sus demás instalaciones “debido a las dificultades en el flujo de recursos y a la cartera pendiente por parte de los aseguradores”.

30.000 pacientes de Medical en Bogotá no saben dónde continuar sus tratamientos tras el cierre de cuatro de sus sedes
RELACIONADO

30.000 pacientes de Medical en Bogotá no saben dónde continuar sus tratamientos tras el cierre de cuatro de sus sedes

El SOAT ya superó su capacidad:

La capacidad del SOAT fue completada, dejando su atención en manos de la Nueva EPS. Su madre, Mariluz Aya, advirtió que la intervenida entidad promotora de salud no está brindándole la atención necesaria:

Francisco necesita una cirugía “urgente. En realidad, son tres cirugías, pero la EPS no las ha autorizado, no nos dice a dónde van a trasladarlo o dónde va a continuar su atención”.

Sin embargo, “la atención ha sido pésima. Lo han tenido durante toda una mañana sin alimentos. Argumentaban que iba para operación, pero ya no, porque la clínica no tiene convenio con la EPS. La EPS no ha autorizado, pero yo fui hasta allá y me dijeron que sí, pero no ha pasado nada”.

“Es responsable tomar una decisión”: gerente de Medical sobre el cierre de sedes en Bogotá
RELACIONADO

“Es responsable tomar una decisión”: gerente de Medical sobre el cierre de sedes en Bogotá

¿Qué pasará con la sede Kennedy de Medical?

La sede en la que se encuentra el joven motociclista, a la espera de una respuesta de la Nueva EPS, cerró los servicios de unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidado intermedio para adultos, hemodinamia y diálisis.

Además, en diálogo con Noticias RCN, su gerente general, William Aristizábal, explicó que está en trámite ante la Secretaría de Salud, tras suspender los servicios “de alta complejidad, que tienen un mayor costo de insumos y personal”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Defensoría del Pueblo

¿Qué pasó realmente con Mateo Pérez? Defensora del Pueblo respondió sobre su desaparición

Antioquia

Angustioso clamor del papá de Mateo Pérez, periodista desaparecido en Briceño: “No sabemos qué hacer”

Elecciones presidenciales 2026

Misión de Observación Electoral de la UE inicia su despliegue en Colombia en medio de la escalada de violencia

Otras Noticias

Comercio

Revelan los precios de los vehículos más vendidos en el mes de abril en el país: conózcalos

Existen modelos desde los 75 millones de pesos.

Vaticano

El insólito regalo de Marco Rubio al papa León XIV en su visita al Vaticano: ¿Lo pensó bien?

A pesar de que la Casa Blanca celebró el nombramiento de primer papa estadunidense, sus relaciones con el Vaticano se deterioraron por la guerra que libra junto a Israel en Oriente Medio.

Selección Colombia

El partido de la Selección Colombia vs. Portugal se transmitirá en el Vive Claro: estarán Blessd, Pipe Bueno y Aria Vega

EPS

¿Se puede o no salvar el sistema de salud tras el choque entre Gobierno y Consejo de Estado?

Copa Libertadores

Hinchas de Independiente Santa Fe en el ojo de la polémica por gestos racistas en Libertadores