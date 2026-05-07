Joven motociclista podría perder la movilidad de una pierna por deuda de la Nueva EPS con Medical

José Francisco Sandoval, de 26 años, se convirtió en el rostro de la crisis del sector salud por las deudas millonarias de las EPS con clínicas y hospitales, que llevó al cierre de las sedes de Santa Juliana, Norte, Américas y Toberín, de Medical.

El pasado 28 de febrero, sufrió un accidente mientras se desplazaba en su motocicleta por la Autopista Norte. Un taxi lo chocó y se dio a la fuga, luego de que fuera a dar contra las llantas de una tractomula.

Desde entonces, ha estado en la sede Kennedy de Medical, la única que sigue operando tras el anuncio del cierre de sus demás instalaciones “debido a las dificultades en el flujo de recursos y a la cartera pendiente por parte de los aseguradores”.

El SOAT ya superó su capacidad:

La capacidad del SOAT fue completada, dejando su atención en manos de la Nueva EPS. Su madre, Mariluz Aya, advirtió que la intervenida entidad promotora de salud no está brindándole la atención necesaria:

Francisco necesita una cirugía “urgente. En realidad, son tres cirugías, pero la EPS no las ha autorizado, no nos dice a dónde van a trasladarlo o dónde va a continuar su atención”.

Sin embargo, “la atención ha sido pésima. Lo han tenido durante toda una mañana sin alimentos. Argumentaban que iba para operación, pero ya no, porque la clínica no tiene convenio con la EPS. La EPS no ha autorizado, pero yo fui hasta allá y me dijeron que sí, pero no ha pasado nada”.

¿Qué pasará con la sede Kennedy de Medical?

La sede en la que se encuentra el joven motociclista, a la espera de una respuesta de la Nueva EPS, cerró los servicios de unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidado intermedio para adultos, hemodinamia y diálisis.

Además, en diálogo con Noticias RCN, su gerente general, William Aristizábal, explicó que está en trámite ante la Secretaría de Salud, tras suspender los servicios “de alta complejidad, que tienen un mayor costo de insumos y personal”.