CANAL RCN
Colombia Video

Pánico en reconocido sector de Medellín tras ataque con granada contra un casino

El hecho se dio hace pocas horas y se manejan varias hipótesis, incluyendo posibles represalias producto de extorsiones.

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
02:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un ataque con granada contra un casino ubicado en el sector de la 70 en Laureles, de las zonas más comerciales de Medellín, dejó dos personas heridas durante la madrugada de este jueves 7 de mayo.

Turista que agredió brutalmente a recepcionista en Medellín quedó en libertad
RELACIONADO

Turista que agredió brutalmente a recepcionista en Medellín quedó en libertad

Las víctimas son un integrante de la Policía Nacional y una mujer de 73 años, quienes recibieron atención médica tras la detonación que causó daños significativos en la fachada del establecimiento.

Atentado dejó dos heridos: uno es policía

El crimen ocurrió aproximadamente sobre la medianoche, cuando un vehículo y una motocicleta se estacionaron a pocos metros del casino. Según reportes preliminares, el motociclista lanzó un artefacto explosivo, lo cual provocó una fuerte detonación y pánico entre los ciudadanos.

Durante la reacción inmediata de las autoridades, la Policía logró ubicar en el centro de la ciudad la motocicleta presuntamente utilizada en el atentado. Sumado a ello, fue capturado un hombre que estaría vinculado, aunque su identidad no ha sido revelada.

Las autoridades mantienen activas las labores de investigación para localizar al segundo implicado en el atentado. Los investigadores se encuentran revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el sector de Laureles y sus alrededores, con el objetivo de identificar plenamente a los responsables y reconstruir los hechos.

Las hipótesis que se manejan

Hasta el momento, las causas del atentado no han sido determinadas oficialmente. Los investigadores exploran diferentes líneas de investigación, incluyendo posibles actos de extorsión, ajustes de cuentas relacionados con actividades ilícitas o intimidación contra el establecimiento comercial.

VIDEO | Atraco desembocó en impresionante persecución en El Poblado, Medellín: hubo capturas
RELACIONADO

VIDEO | Atraco desembocó en impresionante persecución en El Poblado, Medellín: hubo capturas

El sector de la 70 en Laureles es reconocido como una de las zonas con mayor actividad comercial y gastronómica de Medellín, frecuentada tanto por residentes como por visitantes. Este tipo de ataques genera preocupación entre comerciantes y la comunidad en general sobre la seguridad en áreas de alta concurrencia.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la captura del segundo sospechoso. Mientras tanto, se han reforzado los controles de seguridad en la zona para prevenir nuevos incidentes y brindar tranquilidad a la comunidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Joven motociclista podría perder la movilidad de una pierna por deuda de la Nueva EPS con Medical

Defensoría del Pueblo

¿Qué pasó realmente con Mateo Pérez? Defensora del Pueblo respondió sobre su desaparición

Antioquia

Angustioso clamor del papá de Mateo Pérez, periodista desaparecido en Briceño: “No sabemos qué hacer”

Otras Noticias

Comercio

Revelan los precios de los vehículos más vendidos en el mes de abril en el país: conózcalos

Existen modelos desde los 75 millones de pesos.

Vaticano

El insólito regalo de Marco Rubio al papa León XIV en su visita al Vaticano: ¿Lo pensó bien?

A pesar de que la Casa Blanca celebró el nombramiento de primer papa estadunidense, sus relaciones con el Vaticano se deterioraron por la guerra que libra junto a Israel en Oriente Medio.

Selección Colombia

El partido de la Selección Colombia vs. Portugal se transmitirá en el Vive Claro: estarán Blessd, Pipe Bueno y Aria Vega

EPS

¿Se puede o no salvar el sistema de salud tras el choque entre Gobierno y Consejo de Estado?

Copa Libertadores

Hinchas de Independiente Santa Fe en el ojo de la polémica por gestos racistas en Libertadores