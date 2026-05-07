Pánico en reconocido sector de Medellín tras ataque con granada contra un casino

Un ataque con granada contra un casino ubicado en el sector de la 70 en Laureles, de las zonas más comerciales de Medellín, dejó dos personas heridas durante la madrugada de este jueves 7 de mayo.

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Las víctimas son un integrante de la Policía Nacional y una mujer de 73 años, quienes recibieron atención médica tras la detonación que causó daños significativos en la fachada del establecimiento.

Atentado dejó dos heridos: uno es policía

El crimen ocurrió aproximadamente sobre la medianoche, cuando un vehículo y una motocicleta se estacionaron a pocos metros del casino. Según reportes preliminares, el motociclista lanzó un artefacto explosivo, lo cual provocó una fuerte detonación y pánico entre los ciudadanos.

Durante la reacción inmediata de las autoridades, la Policía logró ubicar en el centro de la ciudad la motocicleta presuntamente utilizada en el atentado. Sumado a ello, fue capturado un hombre que estaría vinculado, aunque su identidad no ha sido revelada.

Las autoridades mantienen activas las labores de investigación para localizar al segundo implicado en el atentado. Los investigadores se encuentran revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el sector de Laureles y sus alrededores, con el objetivo de identificar plenamente a los responsables y reconstruir los hechos.

Las hipótesis que se manejan

Hasta el momento, las causas del atentado no han sido determinadas oficialmente. Los investigadores exploran diferentes líneas de investigación, incluyendo posibles actos de extorsión, ajustes de cuentas relacionados con actividades ilícitas o intimidación contra el establecimiento comercial.

El sector de la 70 en Laureles es reconocido como una de las zonas con mayor actividad comercial y gastronómica de Medellín, frecuentada tanto por residentes como por visitantes. Este tipo de ataques genera preocupación entre comerciantes y la comunidad en general sobre la seguridad en áreas de alta concurrencia.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la captura del segundo sospechoso. Mientras tanto, se han reforzado los controles de seguridad en la zona para prevenir nuevos incidentes y brindar tranquilidad a la comunidad.