Concejal denunció el uso de perros para atacar a otros animales y personas en Usme, Bogotá

Habitantes de Usme, en el sur de Bogotá, alertaron sobre una situación que estaría poniendo en riesgo tanto a animales como a personas de la comunidad.

La denuncia fue divulgada por el concejal Andrés García Vargas, quien aseguró haber recibido información sobre personas que estarían utilizando perros para atacar a otros animales.

Según el funcionario, los responsables incluso habrían compartido videos en redes sociales en los que se observa o se promueve el uso de los animales para realizar estos ataques.

Ataques habrían dejado a un perro de 10 años muerto

De acuerdo con la información entregada por el concejal, uno de los casos habría terminado con la muerte de un perro de aproximadamente 10 años.

García Vargas también aseguró que, tras comunicarse con habitantes de la zona, recibió reportes sobre otros posibles hechos de violencia en los que estarían involucrados estos animales.

Entre las denuncias mencionadas se encuentra el supuesto ataque contra un niño y otra persona.

Hasta el momento, estas situaciones corresponden a denuncias que deberán ser verificadas por las autoridades encargadas de investigar lo ocurrido.

Concejal pidió investigar a los responsables

Ante la preocupación de la comunidad, el concejal solicitó la intervención del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y de la Policía de Bogotá.

El objetivo es establecer quiénes estarían detrás de estos hechos, verificar los casos denunciados y evitar que los perros continúen siendo utilizados para atacar.