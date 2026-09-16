Ofrecen $50 millones por información del hombre que habría atacado con arma blanca a una perrita en Antioquia

Un caso de presunto maltrato animal genera indignación en Remedios, Antioquia, donde una perrita llamada Negra fue atacada con un arma blanca y sufrió lesiones de gravedad.

La agresión le provocó heridas que, de acuerdo con la información conocida sobre el caso, hicieron que el animal quedara incluso inmovilizado durante algunos momentos.

Negra fue rescatada y actualmente recibe atención veterinaria para tratar las lesiones ocasionadas durante el ataque, pero mientras continúa su recuperación, las autoridades y la comunidad adelantan la búsqueda de la persona señalada de haberla agredido.

Ofrecen $50 millones para encontrar al presunto responsable de atacar a Negra

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de $50 millones para quien entregue información que permita establecer dónde se encuentra el presunto agresor.

La búsqueda se concentra en Remedios y sectores cercanos, luego de que habitantes de la zona entregaran información a las autoridades sobre la identidad de la persona que estaría involucrada.

Según lo manifestado en el reporte, el señalado sería un trabajador del lugar donde se encontraba la perrita. Sin embargo, hasta el momento no ha sido ubicado.

El presunto agresor de la perrita habría escapado de Remedios

El alcalde de Remedios, Albeiro Arenas, confirmó que las autoridades todavía no han logrado encontrar al hombre señalado.

No hemos dado con el paradero del ciudadano. Recordamos que en nuestro municipio rechazamos todo acto que tenga que ver con el maltrato animal y siempre defenderemos los derechos de nuestros animales en el municipio de Remedios.

La comunidad, por su parte, ha entregado información a las autoridades con la expectativa de que pueda ser localizada la persona buscada.

Ahora, mientras se adelantan las labores para ubicar al presunto agresor, Negra permanece bajo cuidado veterinario.