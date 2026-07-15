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Conclusiones de la reunión de Marco Rubio y José Manuel Restrepo: “Reivindicamos la relación”

Sobre el mediodía del miércoles, el vicepresidente electo de Colombia y el secretario de Estado de los EE. UU. se reunieron en Washington D.C.

Jorge Leonardo Alzate

julio 15 de 2026
01:36 p. m.
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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se reunieron sobre el mediodía del miércoles, 15 de julio, en Washington D.C.

Tras el encuentro, Restrepo indicó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que “fue una reunión muy importante para Colombia, porque” fue reivindicada “de nuevo la relación entre nuestro país y los Estados Unidos, que ha sido tan exitosa por más de 200 años”.

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Compromisos de ambos países tras la reunión de Rubio y Restrepo:

De acuerdo con la fórmula y mano derecha de Abelardo de la Espriella, tras la reunión queda en pie “un compromiso de fortalecer el comercio y la inversión entre ambas naciones”.

Pero también Colombia se comprometió a fortalecer la lucha “contra la inseguridad, contra ese crecimiento desbordado en la producción de hoja de coca en nuestro país” durante la siguiente administración. “Un trabajo mancomunado”, según Restrepo, “por la recuperación de la democracia en Venezuela, que es una oportunidad para nuestro país”.

En septiembre de 2025, el Gobierno de los Estados Unidos descertificó a Colombia como aliado en la lucha contra las drogas. Según el propio Departamento de Estado, "bajo el desacertado liderazgo de Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia han aumentado a niveles históricos".

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Colombia y Estados Unidos fortalecerán su vínculo en materia social:

Finalizada la reunión con el secretario de Estado, como parte de su visita a Estados Unidos previo a asumir como vicepresidente el 7 de agosto, Restrepo destacó “el compromiso de un trabajo mancomunado de Colombia y los Estados Unidos alrededor de lo social, alrededor de garantizarles oportunidades a los más jóvenes; a los que están sufriendo en Colombia como resultado de los problemas en salud, en educación”.

Según dijo, “(Habrá) cooperación en estos frentes, porque lo social es el punto de partida para seguir manteniendo y fortaleciendo nuestra democracia y nuestro crecimiento”.

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