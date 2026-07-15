La revolución de color para pantallas gigantes llega al país: Así son los nuevos televisores con precio desde $3.699.000

El mercado de la tecnología en Colombia recibe un salto generacional en entretenimiento para el hogar. TCL, líder global en el segmento de pantallas ultra grandes, ha presentado oficialmente en el país su nueva línea de televisores equipados con la revolucionaria tecnología SQD-Mini LED.

Esta nueva arquitectura, que fue la gran sensación durante el CES en Las Vegas, llega para dar respuesta a una demanda de consumo imparable: se estima que las ventas globales de pantallas ultra grandes crecerán un 44% entre 2025 y 2029.

Con esta apuesta, la compañía redefine los estándares de la industria bajo los cinco pilares clave de un televisor moderno: calidad de imagen, sonido de alta fidelidad, diseño ultra delgado, pantallas de gran formato e inteligencia artificial adaptativa.

Principales características de este TV

La principal novedad de la tecnología SQD-Mini LED radica en su capacidad para solucionar uno de los mayores desafíos de las pantallas actuales: la precisión del color en formatos gigantes.

Colores de cine (Gama BT.2020): Gracias al rediseño de las partículas del panel Super QLED, estos televisores logran hasta un 100% de la gama de colores amplia BT.2020 en todas las escenas, aumentando la precisión del color en un 69%.

Adiós al "efecto halo": Se ha perfeccionado el sistema All-domain Halo Control mediante chips emisores de luz más potentes, microlentes supercondensadas y un algoritmo de control de luz de 26 bits, eliminando las molestas fugas de luz o sombras en escenas oscuras.

Filtro de Ultra Color: Amplía el rango cromático reproducible en pantalla en un 33% adicional en comparación con generaciones anteriores.

La experiencia de entretenimiento no está completa sin un audio a la altura. Por ello, esta nueva línea destaca por incorporar un sistema de sonido de alta fidelidad desarrollado en sociedad con la prestigiosa firma danesa Bang & Olufsen. Desde el sutil sonido de una gota de agua hasta el impacto de una explosión cinematográfica, la inmersión sonora está garantizada.

Asimismo, la Inteligencia Artificial (IA) toma un rol protagónico a través del procesador TSR AiPQ. Este procesador detecta automáticamente las condiciones de luz del entorno y el tipo de contenido que se está reproduciendo (deportes, películas o videojuegos) para calibrar la imagen en tiempo real. Además, para los amantes del arte, la IA integrada permite generar obras artísticas y fondos de pantalla personalizados a partir de comandos de texto simples.

Los entusiastas del gaming también encontrarán su ecosistema ideal gracias a una tasa de refresco nativa de 144Hz en resolución 4K, compatibilidad con Auto Low Latency Mode (ALLM) y el acelerador de juego VRR.

Formatos en Colombia y precios

La nueva tecnología SQD-Mini LED debuta en el mercado colombiano a través de dos series diseñadas para diferentes perfiles de usuario:

Serie Insignia: TCL X11L (Formatos de 75" y 98")

Es la joya de la corona. Diseñada para quienes buscan la experiencia de un cine IMAX en casa sin compromisos.

Características: Cuenta con más de 20.000 zonas de atenuación local, un panel WHVA 2.0 que bloquea los reflejos de luz externa y un brillo HDR colosal de hasta 10.000 nits. Todo integrado en un elegante chasis minimalista de acabado dorado sin bordes y con un grosor de apenas 2 cm.

Precio de lanzamiento en Colombia: Desde $15.999.000.

Serie de Entrada Premium: TCL C7L (Formatos de 55", 65" y 75")

Características: Ofrece hasta 3.000 nits de brillo dinámico, una relación de contraste nativo de 7000:1, sistema operativo Google TV y todas las ventajas de fluidez para videojuegos (Game Master).

Precio de lanzamiento en Colombia: Desde $3.699.000.

Con este lanzamiento, los usuarios colombianos ya pueden dar el salto a la verdadera evolución de las pantallas gigantes, combinando el diseño más sofisticado con la potencia visual más avanzada del año.