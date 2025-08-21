Concurso de cometas busca recaudar fondos para refugio con más de 200 perros rescatados en Bogotá

El nuevo festival de cometas tendrá una importante causa detrás, pues con el evento se busca recaudar fondos para la fundación Los perros de la Montaña que alberga a más de 200 perritos rescatados del maltrato y el abandono.

Festival de cometas en Bogotá

El concurso de cometas, organizado por el colectivo Borrachos al Rescate, se realizará el próximo 31 de agosto, a partir de las 10:00 a.m., en el refugio Los Perros de la Montaña que se encuentra ubicado en lo alto de Ciudad Bolívar, en el barrio Acapulco.

El evento también contará con una amplia variedad de actividades en las que los interesados podrán realizar una caminata guiada, participar en un concurso de cometas, disfrutar de un canelazo, compartir en medio de un picnic y participar en charlas animalistas sobre la tenencia responsable de los animales.

Así mismo, los asistentes podrán participar en compañía de sus mascotas por lo que se recomienda que los animales sean sociables, equilibrados, porten correa, agua para su consumo y bolsas para recoger sus necesidades.

Dentro de las categorías que se premiarán se encuentran: la cometa más creativa con mensaje a favor de los animales, la mejor cometa hecha con materiales reciclables y la cometa que logre alcanzar la mayor altura durante la actividad.

¿Cómo participar en el concurso de cometas?

Las inscripciones se encuentran abiertas para todos los interesados por lo que este proceso se debe hacer por medio de la cuenta oficial de Instagram de Borrachos al Rescate, quienes brindarán mayor información sobre el proceso.

Con tu participación ayudas a que más perritos rescatados tengan alimento, cuidados y un lugar seguro mientras encuentran un hogar, explica el colectivo en sus redes.

Actualmente, el refugio Los Perros de la Montaña, a cargo de María Hernandez, alberga más de 200 perros rescatados del maltrato y la calle. Así mismo, los participantes de la jornada tendrán la oportunidad de realizar adopciones responsables, pues parte de sus objetivos principales es dar segundas oportunidades a estos seres de cuatro patas.