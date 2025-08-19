CANAL RCN
Tendencias

‘Perreando con causa’: la fiesta que busca ayudar a animales vulnerables en Bogotá

El evento, liderado por el activista Andrés Preciado y la fundación Rescatadogs, tendrá su tercera edición.

Foto: IG @andrespreciadop
Foto: IG @andrespreciadop

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
02:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los animales en Bogotá tienen su propia fiesta por lo que este espacio se ha convertido en una novedosa oportunidad para que las fundaciones que rescatan perros y gatos se vean beneficiadas.

La iniciativa, que se lleva implementando desde el 2023, ha logrado aportar a más de siete fundaciones, quienes solicitan a diario donaciones para el proceso de recuperación de las mascotas en extremas condiciones de salud.

MenteX Colombia: qué es, líderes, aliados y el impacto del Genera Summit 2025
RELACIONADO

MenteX Colombia: qué es, líderes, aliados y el impacto del Genera Summit 2025

‘Perreando con causa’ en Bogotá

Noticias RCN habló con Andrés Preciado, activista por la defensa y derechos de los animales, quien lidera, junto con la fundación Rescatadogs, el gran evento al que se han sumado figuras públicas, creadores de contenido y los más fieles amantes de los animales en la capital.

Este es un evento que nace de la necesidad de apoyar a muchas fundaciones de una manera distinta. Qué mejor que ir a apoyar la causa con una rumba, con tus amigos y familiares, explicó Preciado.

Desde su primera edición, ‘Perreando con causa’ ha logrado recaudar fondos para diferentes fundaciones como Rescatadogs, Colitas Peludas, Borrachos al Rescate, Hogar de paso Salvando Huellas, Por Amor a Rocky, entre otras.

¿Cuándo será el próximo ‘Perreando con causa’?

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 5 de septiembre en la discoteca Zoonorama Studio, ubicada en el norte de la ciudad. La entrada posee un valor de $25.000 pesos que se deben adquirir directamente con las fundaciones Rescatadogs y Por Amor a Rocky.

La fiesta busca recaudar fondos que ayudan a las fundaciones a realizar rescates, esterilizaciones, prestar servicios de hospitalización y ayudar a los animales en condición de calle, puntualizó el activista.

Aunque el evento se ha realizado en Bogotá, dentro los objetivos de ‘Perreando con causa’ se encuentra su expansión por el territorio nacional para ayudar a más fundaciones de diferentes ciudades del país.

Makerspaces: la apuesta para acercar a más niñas a la ciencia y la tecnología
RELACIONADO

Makerspaces: la apuesta para acercar a más niñas a la ciencia y la tecnología

¿A cuáles fundaciones se ayudará?

En su tercera edición, Rescatadogs será una de las fundaciones beneficiadas, pues posee actualmente más de diecisiete rescates activos de animales que fueron abandonados y maltratados por sus anteriores dueños.

Así mismo, Por Amor a Rocky también se verá beneficiada de la gran iniciativa, quienes actualmente poseen más de sesenta animales que requieren de diferentes servicios de hospitalización.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

La exigencia de Yina Calderón para Andrea Valdiri antes de la pelea de boxeo: ¿Juego limpio?

Transmilenio

Artista callejero reveló cuánto se gana cantando en Transmilenio: mensual llegaría a los 4 millones

Redes sociales

Pareja de Yeferson Cossio habló sobre el consumo de drogas del influencer: "me dolía"

Otras Noticias

Soacha

Judicializado en Soacha a hombre señalado de vender medicamentos de manera ilegal

El procesado presuntamente obtenía los fármacos a través de familiares de personas fallecidas, productos vencidos o sin las condiciones de conservación adecuadas.

Antioquia

800 familias viven con el agua a la cintura por las inundaciones en Antioquia

De manera desesperada piden ayuda al Gobierno Nacional, debido a que es un problema al que se enfrentan cada que incrementan las lluvias.

Finanzas personales

¿Cuáles son los principales cambios que trae Bre-B? Esto contó un experto

México

Estados Unidos le entrega a México a famoso boxeador con presuntos nexos al narcotráfico

Atlético Nacional

¿Penales o alargue? Así se definirían los pasos de Nacional y América de Cali