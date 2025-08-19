‘Perreando con causa’: la fiesta que busca ayudar a animales vulnerables en Bogotá

Los animales en Bogotá tienen su propia fiesta por lo que este espacio se ha convertido en una novedosa oportunidad para que las fundaciones que rescatan perros y gatos se vean beneficiadas.

La iniciativa, que se lleva implementando desde el 2023, ha logrado aportar a más de siete fundaciones, quienes solicitan a diario donaciones para el proceso de recuperación de las mascotas en extremas condiciones de salud.

‘Perreando con causa’ en Bogotá

Noticias RCN habló con Andrés Preciado, activista por la defensa y derechos de los animales, quien lidera, junto con la fundación Rescatadogs, el gran evento al que se han sumado figuras públicas, creadores de contenido y los más fieles amantes de los animales en la capital.

Este es un evento que nace de la necesidad de apoyar a muchas fundaciones de una manera distinta. Qué mejor que ir a apoyar la causa con una rumba, con tus amigos y familiares, explicó Preciado.

Desde su primera edición, ‘Perreando con causa’ ha logrado recaudar fondos para diferentes fundaciones como Rescatadogs, Colitas Peludas, Borrachos al Rescate, Hogar de paso Salvando Huellas, Por Amor a Rocky, entre otras.

¿Cuándo será el próximo ‘Perreando con causa’?

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 5 de septiembre en la discoteca Zoonorama Studio, ubicada en el norte de la ciudad. La entrada posee un valor de $25.000 pesos que se deben adquirir directamente con las fundaciones Rescatadogs y Por Amor a Rocky.

La fiesta busca recaudar fondos que ayudan a las fundaciones a realizar rescates, esterilizaciones, prestar servicios de hospitalización y ayudar a los animales en condición de calle, puntualizó el activista.

Aunque el evento se ha realizado en Bogotá, dentro los objetivos de ‘Perreando con causa’ se encuentra su expansión por el territorio nacional para ayudar a más fundaciones de diferentes ciudades del país.

¿A cuáles fundaciones se ayudará?

En su tercera edición, Rescatadogs será una de las fundaciones beneficiadas, pues posee actualmente más de diecisiete rescates activos de animales que fueron abandonados y maltratados por sus anteriores dueños.

Así mismo, Por Amor a Rocky también se verá beneficiada de la gran iniciativa, quienes actualmente poseen más de sesenta animales que requieren de diferentes servicios de hospitalización.