Más de 200 animales silvestres regresaron a la libertad en el Magdalena

En una acción conjunta para la protección de la biodiversidad, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) realizaron la liberación de 203 animales silvestres en los municipios de Plato y Aracataca, departamento del Magdalena.

El operativo se llevó a cabo el pasado 6 de agosto en dos reservas naturales de bosque seco tropical, ecosistemas ideales para el restablecimiento de las especies.

Entre los ejemplares liberados se encontraban 107 aves (lora real, canario costeño y cotorra carisucia), 95 reptiles (entre ellos tortugas hicoteas, morrocoyes, boas e iguanas) y una ardilla.

Todos los animales habían sido recuperados en Bogotá durante operativos contra el tráfico ilegal de fauna y posteriormente pasaron por un proceso de valoración y rehabilitación antes de ser reinsertados a su hábitat.

La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, destacó la importancia de este tipo de acciones: “Que los animales vuelvan a su entorno natural es vital para que cumplan su rol ecológico. Cada liberación representa un paso más en la defensa de nuestra biodiversidad y en la lucha contra el tráfico de especies”.

Más de 200 animales regresaron a su hábitat natural

La Secretaría de Ambiente informó que, en lo que va corrido del 2025, se han liberado 2.037 animales silvestres, de los cuales 1.677 fueron reinsertados en Bogotá y 360 en otros departamentos. Además, se han recuperado 3.531 ejemplares vivos, 131 sin vida, así como productos y derivados provenientes del tráfico ilegal de fauna.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar casos de comercio o tenencia ilegal de animales silvestres a través de la Línea 123 y los canales oficiales de la entidad, recordando que estas prácticas afectan gravemente el equilibrio de los ecosistemas y la supervivencia de muchas especies.