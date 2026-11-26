Mientras está en firme la suspensión de la representante del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, la Comisión de Ética oficializó la apertura de la investigación y ordenó una serie de pruebas.

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Entre estas, se incluyó la solicitud de documentos a la Universidad Nacional. El caso está en manos del representante Mauricio Toro.

El diploma que terminó destapando el escándalo

El 19 de noviembre se recibió la queja presentada por la congresista Jennifer Pedraza con respecto a las irregularidades en la formación académica de Estrada. Más específicamente, por su diploma falso de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional.

De igual forma, la excongresista María Fernanda Cabal también presentó una queja frente a estos mismos hechos.

El diploma en cuestión era de noviembre de 2021, pero la firma que aparecía de la decana de ese momento no correspondía a la real. Adicionalmente, en los registros de la universidad no había información de que hubiese cursado el programa.

Cuando parecía que el tema iba a quedar en esta irregularidad, se conocieron más diplomas falsos. Por ejemplo, se supo que el diploma de bachiller, del 25 de noviembre de 2017, era falsificado.

Procuraduría la suspendió por tres meses

La propia entidad educativa revisó en sus registros y encontró que, para ese año, Estrada ni siquiera estaba en undécimo grado, sino que estaba cursando octavo como repitente. Tampoco hay información de que se haya graduado de la institución.

Sin duda, el tema se transformó en un escándalo, tanto así que el propio Pacto Histórico le pidió a la representante que renunciara y así pudiese atender las diligencias que correspondieran.

Estrada, en cambio, no se pronunció en gran medida y solo dio a conocer al abogado que la iba a representar. Es decir, no renunció. El caso llegó hasta la Procuraduría, entidad que la suspendió provisionalmente por tres meses.