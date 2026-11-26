Con motivo de la temporada de Black Friday, una nueva campaña promocional denominada Promo Black, de la aerolínea Satena, abre la puerta para que los viajeros programen con antelación sus desplazamientos durante el primer semestre de 2027. La iniciativa estará vigente entre el 26 y el 30 de noviembre de 2026 y ofrecerá rebajas escalonadas del 15%, 20%, 25% y 30% sobre la tarifa neta en vuelos directos de rutas seleccionadas, abarcando destinos nacionales y una conexión internacional.

Para acceder a estas tarifas especiales, los pasajeros deberán ingresar el código promocional PROMOBLACK al momento de efectuar su compra a través de los canales oficiales habilitados.

Los tiquetes adquiridos en estas fechas podrán utilizarse para volar entre el 15 de enero y el 15 de junio de 2027, lo que permite planificar viajes familiares, escapadas turísticas, recorridos regionales o desplazamientos laborales con mayor previsión y ahorro.

Estos son los descuentos y viajes que ofrece la aerolínea

La distribución de los porcentajes de descuento varía según el trayecto elegido:

30% de descuento: Bogotá–Medellín, Bogotá–Pitalito, Bogotá–Villavicencio, Medellín–Nuquí, Medellín–Bahía Solano, Medellín–El Bagre, Cali–Tumaco, Barranquilla–Montería y Montería–Ciudad de Panamá.

25% de descuento: Bogotá–Florencia, Bogotá–San José del Guaviare, Bogotá–Tumaco, Bogotá–Quibdó, Cali–Bahía Solano, Cali–Nuquí, Medellín–Caucasia y Medellín–Montelíbano.

20% de descuento: San Andrés–Providencia, Bogotá–Buenaventura, Bogotá–Nuquí, Bogotá–Tolú, Cali–Guapi, Cali–Ipiales y Medellín–Valledupar.

15% de descuento: Bogotá–Mitú, Bogotá–Puerto Carreño, Bogotá–Inírida, Cali–El Charco, Cali–Timbiquí, Medellín–Acandí y Villavicencio–La Macarena.

Además de facilitar el acceso a distintas regiones del país y fortalecer la conectividad territorial, la promoción busca incentivar la compra anticipada de tiquetes. Quienes deseen aprovechar la oferta deben tener en cuenta las restricciones establecidas para garantizar una reserva sin contratiempos.

Los descuentos no aplican para vuelos programados entre el 19 y el 28 de marzo de 2027. En el caso de reservas de ida y regreso, ambos trayectos deben efectuarse por fuera de ese rango de fechas; de lo contrario, el beneficio no cobijará ninguno de los dos vuelos. Asimismo, las rebajas se calculan únicamente sobre la tarifa neta del tiquete, por lo que impuestos, tasas y cargos administrativos no tienen descuento, la disponibilidad de sillas es limitada y la promoción no es acumulable con otras tarifas promocionales ni descuentos comerciales vigentes.