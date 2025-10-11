Capturan a Ricardo González, presunto implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno

En las últimas horas, Ricardo Rafael González Castro, de 23 años, se presentó voluntariamente en la URI Canapote de Cartagena. Tenía orden de captura por presuntamente participar en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, ocurrido entre la noche del 30 y madrugada del 31 de octubre en Bogotá.

El joven de Los Andes estuvo en el bar Before Club durante Halloween. A la salida del establecimiento, fue víctima de brutal golpiza en la que habría estado implicado González.

Ricardo González estaba en Cartagena

Se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez de control de garantías para legalizar la captura y comenzar con las respectivas audiencias.

Continúan las investigaciones sobre este caso. Moreno, quien estaba en séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación, salió del bar junto a una persona. Por detrás lo persiguió un grupo de personas que lo golpeó insaciablemente.

El joven fue acompañado por la Policía hasta el Hospital Chapinero, llegando con un trauma craneoencefálico. Dada la gravedad de la situación, fue trasladado al Hospital Simón Bolívar en donde falleció a los 20 años.

Las cámaras de seguridad mostraron los momentos previos al hecho. Efectivamente, se le vio salir a Moreno y luego a los presuntos responsables. Aparte de González, el otro nombre clave es el de Juan Carlos Suárez Ortiz; quien está a la espera de una medida de aseguramiento.

Horas posteriores al asesinato muestran el recorrido de González

El material audiovisual mostró que en la fiesta González tenía una diadema con orejas de conejo. Además, se vio el instante en el que salió del bar luego de recibir una señal de Suárez.

Noticias RCN conoció videos con las horas posteriores al asesinato. Durante la mañana del viernes 31 de octubre, González estuvo en San Victorino, donde tenía un puesto callejero de comida rápida, concretamente de perros calientes.

Las cámaras siguieron al detalle su recorrido. Aparte de estar en el local, caminó por los alrededores e incluso interactuó con otros vendedores. Aquel día, vestía una camiseta de Michael Jordan con el número 23 de los Chicago Bulls.