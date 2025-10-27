Capturado alias Tuluá, implicado en doble homicidio de madre e hija en Buga

En una operación conjunta desarrollada por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue capturado Julián Andrés Dávila Hernández, conocido como alias Tuluá, señalado sicario implicado en el doble homicidio de una madre y su hija ocurrido el pasado 8 de abril de 2025 en Buga, Valle del Cauca.

Cayó alias Tuluá: buscado por un doble homicidio

Durante la intervención, las autoridades lograron la captura por orden judicial de alias Tuluá por el delito de homicidio agravado, así como la aprehensión en flagrancia de un hombre y una mujer por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“En el marco de la ofensiva nacional contra el multicrimen y el delito, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), logró la captura de tres personas mediante diligencias de registro y allanamiento en los barrios Uninorte y Balboa del municipio de Buga”, detalló la Policía.

Según las investigaciones, alias Tuluá estaría vinculado al doble homicidio de Martha Cecilia Díaz y su hija Karol Dayana, un crimen que conmocionó a la comunidad bugueña.

Además, los tres capturados habrían participado en actividades de microtráfico bajo las órdenes de la estructura criminal ‘Los Magos’, liderada por alias Piña, quien actualmente se encuentra recluido en un centro penitenciario.

En el desarrollo del operativo, las autoridades incautaron 1.272 gramos de marihuana, equivalentes a 780 cigarrillos listos para su venta, junto con 115 gramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en 99 dosis, $301.000 en efectivo, dos teléfonos celulares y elementos utilizados para el procesamiento y empaque de estupefacientes, como una licuadora, una gramera, bolsas herméticas y máquinas artesanales para armar cigarrillos. También se encontraron cuadernos con registros contables del negocio ilícito.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que les impuso medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones.