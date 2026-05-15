Hombre que mató a dos palomas en un parque de Ocaña fue condenado con cárcel

Ronald Stiven Trigos Rodríguez fue hallado responsable de la muerte de dos palomas en un parque del municipio de Ocaña, Norte de Santander, por lo que un juez tomó la decisión de condenarlo a 2 años y seis meses de prisión, los cuales deberá pagar en un centro carcelario.

¿Por qué fue condenado el hombre por muerte de dos palomas en Ocaña?

De acuerdo con la investigación, los hechos se presentaron el 15 de septiembre de 2025 en el parque 29 de Mayo de este municipio. En este punto, los ciudadanos suelen alimentar a las palomas, por lo que Trigos Rodríguez aprovechó para atacar a dos de los animales.

Se detalló que este hombre las atacó con los dientes, causándoles la muerte. Su condena se dio por el delito de muerte animal agravada y el juez negó cualquier beneficio relacionado con prisión domiciliaria, por lo que deberá pasar el tiempo de condena en prisión.

Trigos se mantiene privado de la libertad desde septiembre de 2025 cuando uniformados de la Policía Nacional lo capturaron en flagrancia en el lugar de los hechos. Es importante señalar que el responsable de este caso de maltrato animal aceptó los cargos previo a la audiencia de acusación.

Reacción de Andrea Padilla a la condena

La congresista Andrea Padilla celebró la aplicación de la 'Ley Ángel' en este caso, destacando además que el responsable también recibió una multa de 52 millones de pesos y la imposibilidad de ejercer funciones públicas durante el tiempo de la condena.

"¿Recuerdan al miserable que le arrancó la cabeza con la boca a un par de palomas vivas?" dijo la senadora. Esto es histórico, estamos logrando que haya justicia para los animales", añadió.