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¿Hinchas agredieron a jugadores en Cascajal? América de Cali publicó comunicado oficial

América de Cali emitió un comunicado tras los momentos de tensión vividos en Cascajal luego de la eliminación ante Santa Fe y los rumores de agresiones.

¿Hinchas agredieron a jugadores en Cascajal? América de Cali publicó comunicado oficial
Foto: @americadecali en Instagram.

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
11:42 a. m.
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El ambiente en América de Cali atraviesa uno de sus momentos más tensos de la temporada. Luego de la eliminación en la Liga BetPlay tras la derrota frente a Independiente Santa Fe, varios hinchas llegaron a la sede deportiva de Cascajal para expresar su inconformidad con el presente del equipo.

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La situación generó preocupación después de que comenzaran a circular videos en redes sociales donde, presuntamente, algunos futbolistas habrían sido agredidos durante el encuentro con integrantes de la barra Barón Rojo Sur.

¿Qué dijo América de Cali sobre lo ocurrido en Cascajal?

En el comunicado, América confirmó que durante la jornada se realizó un encuentro entre directivos, jugadores, cuerpo técnico e integrantes de la barra con el objetivo de escuchar las molestias de la hinchada.

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“América de Cali informa a la opinión pública que, durante la jornada de hoy en la sede Deportiva Cascajal, se dispuso de un encuentro con integrantes de la barra Barón Rojo Sur, con el fin de escuchar y atender sus inconformidades”, señaló el club.

Además, la institución reconoció que existieron momentos de tensión durante la reunión. Sin embargo, aseguró que todo terminó dentro de los canales de respeto y diálogo.

“Aunque durante algunos momentos se presentaron situaciones de tensión, la jornada finalizó dentro de los canales de comunicación y respeto”, agregó el comunicado.

¿Hubo agresiones contra jugadores del América?

Hasta el momento, el club no confirmó oficialmente agresiones físicas contra jugadores o miembros del cuerpo técnico. Sin embargo, los videos que circulan en redes sociales aumentaron las dudas y preocupaciones entre los aficionados.

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La eliminación y el bajo rendimiento del equipo durante los últimos partidos han provocado fuertes críticas de parte de la hinchada, especialmente hacia algunos futbolistas y decisiones deportivas.

Finalmente, América de Cali hizo un llamado a la no violencia y pidió que las diferencias o reclamos se expresen de manera pacífica. El club también reiteró su compromiso con “la sana convivencia y el trabajo conjunto en favor de la institución y de toda su hinchada”.

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