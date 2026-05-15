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MOE aclara que no organizó ni participó en la reunión de autoridades electorales con el presidente Petro

La aclaración se da en medio de la discusión generada en redes sociales sobre la presencia de la MOE en el encuentro.

Foto referencia: Alejandra Barrios, directora de la MOE

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
10:53 a. m.
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La Misión de Observación Electoral (MOE) aclaró este viernes su papel frente a la reunión realizada este jueves en la Casa de Nariño, en la que el presidente Gustavo Petro se encontró con magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y misiones de expertos internacionales acreditadas para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

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La MOE no participó en el encuentro

En su comunicado, la MOE enfatizó que “no organizó, coordinó ni participó” en la reunión del 14 de mayo, en la que estuvieron presentes el jefe de Estado, el ministro del Interior Armando Benedetti, magistrados del CNE y delegados internacionales. La aclaración se da en medio de la discusión generada en redes sociales sobre la presencia de la MOE en el encuentro.

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Respaldo a la transparencia electoral de cara al 31 de mayo

Aunque no hizo parte de la cita, la MOE saludó el encuentro como una muestra del compromiso del Estado colombiano con la transparencia electoral y la cooperación internacional.

Además, recordó que desde hace 20 años mantiene una tradición de colaboración con las misiones de expertos internacionales que acompañan los comicios en el país, en línea con su misión de promover el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación y control del poder político.

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El pronunciamiento se suma al contexto de la reunión de ayer, en la que el presidente Petro aseguró que no se reunió con el presidente del CNE ni con la MOE, sino con las misiones internacionales acreditadas para observar el proceso electoral.

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