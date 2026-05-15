La condena que pagarán asesinos del biólogo italiano: lo descuartizaron y regaron sus restos en Santa Marta

En las últimas horas fueron condenadas cinco personas involucradas en el asesinato de un ciudadano italiano ocurrido en Santa Marta, Magdalena. El extranjero, identificado como Alessandro Coatti fue desmembrado y sus restos repartidos en distintos puntos de la ciudad.

Los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2025 y, según estableció la Fiscalía, el extranjero fue engañado mediante una aplicación virtual de citas para asistir a un encuentro en una vivienda ubicada en el barrio San José del Pando.

Las autoridades también lograron establecer los roles que desempeñó cada uno de los condenados dentro de la estructura criminal que participó en el caso.

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Las investigaciones determinaron que estas personas participaron directamente en el sometimiento y asesinato del ciudadano italiano dentro de la vivienda a la que fue llevado tras el engaño realizado a través de la plataforma digital de citas.

De acuerdo con el expediente, a la víctima le quitaron el celular y otros objetos de valor antes de atacarla violentamente.

La Fiscalía indicó que el hombre fue golpeado con un arma de fuego y con objetos contundentes hasta causarle la muerte.

Posteriormente, el cuerpo fue desmembrado para facilitar su ocultamiento y abandono en diferentes sectores de Santa Marta.

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Luego de aceptar los cargos formulados por el ente acusador, los procesados recibieron diferentes condenas relacionadas con homicidio agravado, hurto y ocultamiento de pruebas.

Entre los principales condenados se encuentran Isaac Enrique Márquez Charris, Brayan Augusto Cantillo Salcedo y Oswall Moisés Ospino Navarro, quienes recibieron una pena de 25 años y 10 meses de prisión.

Los tres fueron sentenciados por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Según la investigación, Oswall Moisés Ospino Navarro fue el encargado de transportar a la persona que contactó y convenció al ciudadano italiano de asistir al inmueble donde finalmente ocurrió el crimen.

Una vez en el lugar, Márquez Charris, Cantillo Salcedo y Ospino Navarro habrían participado en el sometimiento de la víctima y en el posterior homicidio.

El proceso judicial también vinculó a José Ángel Liscano, quien fue condenado a 30 meses de prisión por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La Fiscalía señaló que este hombre intervino después del asesinato para guardar las partes del cuerpo en bolsas plásticas, las cuales posteriormente fueron abandonadas en distintos lugares de la ciudad.

Por otra parte, Andrea Camila Verdugo Escorcia recibió una condena de 24 meses de prisión por el delito de omisión de denuncia de particular.

Según las autoridades, la mujer tuvo conocimiento de lo ocurrido, pero no informó a las autoridades sobre el crimen.