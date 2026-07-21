Katherine Miranda renunció al Partido Verde: esto dijo en su carta

La representante a la Cámara Katherine Miranda presentó su renuncia irrevocable a la militancia y a la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde, según consta en una carta radicada el 20 de julio y dirigida a los copresidentes Antonio Navarro Wolff y Rodrigo Romero Hernández.

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En el documento, con el que marca el cierre de su trayectoria dentro de la organización política, Miranda afirma que la decisión se adopta de manera “libre, voluntaria y expresa” y que se acoge al derecho constitucional de retirarse de los partidos políticos.

“Guardo un profundo respeto y gratitud por la colectividad, por sus directivas, militantes y por todas las personas con quienes tuve la oportunidad de trabajar al servicio de los ciudadanos”, afirma la excongresista en la carta.

Renuncia de Katherine Miranda tras no lograr una curul el 8 de marzo

La salida de Miranda ocurre meses después de su aspiración al Senado en las elecciones legislativas del 8 de marzo, donde obtuvo apenas 29.246 votos, equivalentes al 0,15% del total. El resultado la dejó fuera de la contienda y sin posibilidad de alcanzar una curul en la Cámara Alta.

Trámite estatutario en curso

La congresista solicitó que su renuncia sea tramitada conforme a la Constitución, la Ley 1475 de 2011 y los estatutos internos, dejando constancia de la terminación de toda relación orgánica con la colectividad “a partir de la fecha de radicación de esta comunicación”.

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El Partido Verde deberá ahora formalizar el retiro de Miranda, quien se despide de la colectividad en medio de un escenario político marcado por divisiones internas y la búsqueda de nuevas alianzas.