CANAL RCN
Colombia Video

“Nosotros no seremos un obstáculo”: Honorio Henríquez, tras ganar la presidencia del Senado

El senador del Centro Democrático aseguró que liderar el Senado no será una limitante para las iniciativas que beneficien al país.

Noticias RCN

julio 21 de 2026
11:48 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de una reñida puja por la presidencia del Senado para el primer año legislativo, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, fue elegido tras imponerse sobre el candidato respaldado por el gobierno electo de Abelardo de la Espriella que, inicialmente, tenía las mayorías.

Honorio Henríquez, nuevo presidente del Senado
RELACIONADO

Honorio Henríquez, nuevo presidente del Senado

En medio de la instalación del nuevo Congreso para el periodo 2026 – 2030, una inesperada alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico cambió la decisión sumando mayorías que llevaron a Honorio Henríquez a la presidencia del Senado.

El congreso siempre se ha acostumbrado a que la bancada mayoritaria de gobierno, en este caso Centro Democrático, con 17 senadores le correspondía presidir el primer año de gobierno.

Nicolás Barguil quedó elegido como presidente de la Cámara
RELACIONADO

Nicolás Barguil quedó elegido como presidente de la Cámara

Honorio Henríquez habló de las alianzas del Centro Democrático y el Pacto Histórico

Henríquez fue enfático al descartar que su elección represente un obstáculo para el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Nosotros no seremos un obstáculo cuando se trate de iniciativas que beneficien al país.

Su elección generó comentarios sobre una supuesta alianza entre el petrismo y el uribismo, tras las imágenes de celebración que circularon entre miembros de ambas bancadas.

A lo que Henríquez restó importancia: "Se postulan dos candidatos ¿Qué tienen que hacer las distintas bancadas a escoger? Se apoyan al uno o al otro, unos decidieron apoyar al otro candidato y otros a mí y ahí están los resultados, eso es sencillo, eso fue lo que pasó".

Así fue la relación entre gobierno de Gustavo Petro y el Congreso: entre alianzas y corrupción
RELACIONADO

Así fue la relación entre gobierno de Gustavo Petro y el Congreso: entre alianzas y corrupción

Honorio Henríquez declaró como partido de gobierno al Centro Democrático

Nos declaramos como partido de gobierno desde el primer momento, hemos venido diciendo que apoyamos todas las iniciativas que surjan del consenso y que beneficien a los colombianos.

Explicó que en el Centro Democrático "actuaremos con total criterio de responsabilidad, pero partiendo de la independencia que debe caracterizar a las ramas del poder público".

El desafío de Abelardo de la Espriella para construir fuerzas políticas dentro del Congreso
RELACIONADO

El desafío de Abelardo de la Espriella para construir fuerzas políticas dentro del Congreso

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Katherine Miranda

Katherine Miranda renuncia al Partido Verde: esto dijo en su carta

Tolima

Toro se salió de control en corraleja y terminó lesionando a varias personas en Coyaima, Tolima

Asesinatos en Colombia

Homicidio de agricultor y transportador en Puerto Parra: ofrecen $30 millones de recompensa

Otras Noticias

Shakira

El discutido mensaje de Shakira durante la celebración de la Selección España en Madrid

La barranquillera sorprendió al enviar un inesperado mensaje para los ganadores del mundo.

Copa Sudamericana

Semana de Copa Sudamericana con Santa Fe y Medellín en acción: así se jugarán los playoffs

Regresa la Copa Sudamericana tras el Mundial 2026. Vea cuándo juegan Santa Fe y Medellín, sus rivales y cómo se disputarán los playoffs del torneo continental.

Estados Unidos

EE. UU. prepara nuevos aranceles para 60 países: estos serían los posibles afectados

Dólar

Dólar sigue en niveles bajos: así abrió en Colombia hoy, 21 de julio

Enfermedades

El 45% de los casos de demencia podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida: esto reveló la OMS