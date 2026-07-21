“Nosotros no seremos un obstáculo”: Honorio Henríquez, tras ganar la presidencia del Senado

En medio de una reñida puja por la presidencia del Senado para el primer año legislativo, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, fue elegido tras imponerse sobre el candidato respaldado por el gobierno electo de Abelardo de la Espriella que, inicialmente, tenía las mayorías.

En medio de la instalación del nuevo Congreso para el periodo 2026 – 2030, una inesperada alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico cambió la decisión sumando mayorías que llevaron a Honorio Henríquez a la presidencia del Senado.

El congreso siempre se ha acostumbrado a que la bancada mayoritaria de gobierno, en este caso Centro Democrático, con 17 senadores le correspondía presidir el primer año de gobierno.

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Honorio Henríquez habló de las alianzas del Centro Democrático y el Pacto Histórico

Henríquez fue enfático al descartar que su elección represente un obstáculo para el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Nosotros no seremos un obstáculo cuando se trate de iniciativas que beneficien al país.

Su elección generó comentarios sobre una supuesta alianza entre el petrismo y el uribismo, tras las imágenes de celebración que circularon entre miembros de ambas bancadas.

A lo que Henríquez restó importancia: "Se postulan dos candidatos ¿Qué tienen que hacer las distintas bancadas a escoger? Se apoyan al uno o al otro, unos decidieron apoyar al otro candidato y otros a mí y ahí están los resultados, eso es sencillo, eso fue lo que pasó".

Honorio Henríquez declaró como partido de gobierno al Centro Democrático

Nos declaramos como partido de gobierno desde el primer momento, hemos venido diciendo que apoyamos todas las iniciativas que surjan del consenso y que beneficien a los colombianos.

Explicó que en el Centro Democrático "actuaremos con total criterio de responsabilidad, pero partiendo de la independencia que debe caracterizar a las ramas del poder público".